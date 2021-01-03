Чемпіонат Італії 2020/21, 15-й тур

Інтер – Кротоне – 5:2

Голи: Мартінес, 20, 57, 79, Марроне, 31 (автогол), Лукаку, 64, Хакімі, 87 – Дзанеллато, 12, Големіч, 35 (пен)

Дженоа – Лаціо – початок о 16:00

Кальярі – Наполі – початок о 16:00

Парма – Торіно – початок о 16:00

Рома – Сампдорія – початок о 16:00

Спеція – Верона – початок о 16:00

Фіорентина – Болонья – початок о 16:00

Беневенто – Мілан – початок о 19:00

Недільну програму дня відкривав поєдинок Інтер – Кротоне. Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині – Дзанеллато головою замкнув навіс Мессіаса у штрафний майданчик. "Нерадзуррі" відповіли голом Мартінеса на 20-й. Трохи згодом, на 31-й, Марроне зрізав м'яч у власні ворота – 2:1. На 35-й рефері призначив одинадцятиметровий на користь гостей, який без особливих проблем реалізував Големіч.

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Після перерви "нерадзуррі" знову вирвались уперед – Лукаку скинув п'ятою на Брозовіча, який віддав на Мартінеса – удар під поперечину без шансів для голкіпера. На 64-й Лукаку отримав довгу навісну від Бастоні, увірвався у штрафний майданчик і вистрілив у правий нижній кут – 4:2. Міланці не зупинялись і на 78-й хвилині Мартінес оформив хет-трик. Під завісу зустрічі захист Кротоне повністю посипався і ще один поклав Хакімі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Інтера – 6:2.

Завдяки цій перемозі "нерадзуррі" із 36-ма очками піднялись на перше місце турнірної таблиці, натомість Кротоне із 9-ма залишився на 19-му.

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