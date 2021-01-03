"Артуро имеет значительные возможности, чтобы стать лучше. Он, безусловно, должен работать. Опусти голову и крути педали – здесь ни у кого нет гарантированного места. Видаль должен доказать, что достоин играть.

Исторический хет-трик Лаутаро в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Кротоне – 6:2

Конечно, он должен делать гораздо больше, чем то, что он делает. Слишком много взлетов и падений, и мы не можем себе их позволить. Мы даем ему время. В то же время мы счастливы, что Сенси выздоровел", – цитирует Конте Football Italia.

Заметим, что наставник Интера был недоволен действиями чилийца, несмотря на убедительную победу команды. Видаль на 36-й минуте привез пенальти в свои ворота и принялся ругаться с арбитром. Это очень разозлило Конте. Артуро не в первый раз попадает в подобные ситуации – в ЛЧ против Реала он получил две желтые в течение 5 секунд за подобные выходки.

Интер благодаря хет-трику Мартинеса и шедеврам Лукаку растоптал Кротоне и поднялся на вершину Серии А