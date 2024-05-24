У матчі 38-го туру Серії А Дженоа приймала Болонью. Руслан Маліновський вже на початку зустрічі відзначився у воротах суперника. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Вже на початку зустрічі Маліновський мав хороший момент зі штрафного, але влучив у стінку. Однак на 12-й хвилині українець своїм шансом скористався сповна. Мартін отримав передачу на лівому фланзі, протягнув м'яч до лінії поля і відпасував назад – Руслан з льоту потужним ударом переправив сферу у дальній кут.

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