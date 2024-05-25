"Дуже багато позитивних емоцій цього вечора, мені було трохи страшно після травми. Я багато працював, хоча у матчі з Болоньєю мені трохи не вистачало фізичної форми. Але я радий здобути перемогу і тішуся за вболівальників Дженоа.

Маліновський феєрично повернувся до складу Дженоа – відео гола українця у ворота Болоньї

Ми грали на перемогу, щоб піднятися якомога вище в турнірній таблиці. Думаю, тренер буде радий, він нас дуже мотивував перед матчем.

Я зробив усе, щоб повернутися після травми. Грати на чемпіонаті Європи – чудово, я відпочину пару днів, а потім повернуся до роботи", – цитує Маліновського TMW.

Нагадаємо, Руслан з'явився у старті після тривалої перерви (у попередньому турі проти Роми він вийшов лише наприкінці зустрічі) і відкрив рахунок на 13-й хвилині. Загалом у поточному сезоні українець провів за Дженоа 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Маліновський голом допоміг Дженоа здолати Болонью в останньому матчі сезону – поразка може коштувати учаснику ЛЧ бронзи