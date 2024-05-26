Напередодні Динамо у матчі 30-го туру УПЛ здолало Рух і на мажорній ноті завершило сезон 2023/2024. За інформацією офіційного сайту киян, тепер футболісти матимуть відпустку, а 23 червня команда знову збереться на клубній базі у Конча-Заспі.

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Усі футболісти традиційно пройдуть медобстеження. Упродовж двох тижнів динамівці займатимуться у Києві, а 7 липня вирушать на навчально-тренувальний збір до Австрії, у рамках якого заплановано проведення контрольних поєдинків. Звідти після завершення збору Динамо вирушить на перший кваліфікаційний матч Ліги чемпіонів.

Зазначають, що футболісти, які будуть залучені у товариському турнірі олімпійської збірної у Марселі, а також збірники, які братимуть участь у чемпіонаті Європи у Німеччині, отримають відпочинок, тривалість якого залежатиме від того, коли наша збірна закінчить виступи на континентальній першості. Потім вони приєднаються до Динамо.

Нагадаємо, команда Шовковського фінішувала у турнірній таблиці УПЛ другою, поступившись Шахтарю двома очками.

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