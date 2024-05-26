"Спочатку я хотів би привітати суперників, тому що вони досягли своєї мети і заслуговували перемогти. Мої вітання Поліссю за таку гру.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки

Загалом перед вами дуже щасливий тренер. Я дуже задоволений тим, як ми виступили, що ми показали цього сезону. Завоювання дубля – це історичний момент, чудовий виступ у Європі – теж історичний момент, перемога над Барселоною та інше.

Шахтар може пишатися тим, чого досяг. Ми провели сезон чудово – з дуже гарним футболом, з чіткою філософією і фантастичними зусиллями та енергією, яку вклали гравці.

Хотів би подякувати нашим уболівальникам за ту енергію та пристрасть, з якою вони нас підтримують, перебуваючи у таких важких умовах. І також хочу подякувати українському народові за теплий прийом – я відчував це щодня. Спасибі всім.

Чи буду я вболівати за дортмундську Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів? А як ви думаєте? Звісно, чекаємо на цю гру. Логічно, кого ми підтримуємо. Я хочу побачити, як виграє Реал, щоб ми отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів. Тому, звісно, будемо дивитися цей поєдинок, він нам дуже цікавий, і сподіваємося, що вони виграють", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у разі перемоги Борусії над Реалом (фінал відбудеться 1 червня о 22:00) дортмундці отримають право зіграти в основному етапі Ліги чемпіонів, підтягнувши за собою Айнтрахт, який у Бундеслізі фінішував шостим. У такому випадку Шахтар розпочне єврокубкову кампанію у плей-офф кваліфікації турніру.

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