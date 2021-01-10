Міланці на виїзді втратили перемогу над римлянами (2:2) в центральному матчі 17 туру Серії А. Огляд поєдинку Рома – Інтер читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека та Антоніо Конте зійшлися в битві за проміжне друге місце. Рома у попередніх матчах стабільно набирала очки з середняками та давно не програвала вдома. Інтер на тижні втратив переможну серію, поступившись Сампдорії. "Нерадзуррі" дуже бракувало Лукаку, який зміг вийти лише на заміну. Сьогодні бельгійський монстр був у строю з перших хвилин.

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У дебюті зустрічі команди почергово володіли м'ячем без просування вперед. Перші моменти створив Інтер, але в обох епізодах Рому врятував голкіпер. Пау Лопес спершу парирував постріл Лаутаро з гострого кута, а потім витягнув м'яч з-під поперечини після удару Лукаку впритул. Щоправда, іспанець дуже швидко "реабілітувався" за сейви грубою помилкою, яка подарувала шанс Лукаку (удар заблокував Смоллінг).

А відкрила рахунок Рома – вже у фірмовому стилі, після швидкої атаки. Верету класно обікрав Бареллу, Джеко протягнув м'яч до штрафного і знайшов пасом Мхітаряна, а Генріх в дотик відпасував на Пеллегріні – рикошет дезорієнтував голкіпера. Інтер відразу міг пропустити й другий гол, якби Хандановіч не зреагував на гармату Верету.

Рома віддала м'яч супернику і сіла в позиційну оборону, відповідаючи при цьому контратаками. Гості нібито володіли ініціативою та територією, але атакували без гостроти. Удари Відаля, Лукаку та Лаутаро були дуже неточними. Під завісу першого тайму Мартінес все ж вирвався сам на сам з голкіпером і забив, однак арбітри зафіксували метровий офсайд.

Зі стартом другого тайму Інтер почав рвати римську оборону та господарювати в чужому штрафному. В центрі уваги був, звичайно ж, Лукаку. Ромелу і сам бив, і партнерам моменти створював. Бельгієць викотив на ворота Лаутаро, однак аргентинець програв чергову дуель голкіперу Роми.

А от після кутового Пау Лопес вже не міг врятувати господарів – Шкріняр ідеально замкнув подачу Брозовіча та зрівняв рахунок. Ще через декілька хвилин Інтер вийшов вперед завдяки Хакімі. Для початку Ашраф пристрілявся в руки воротарю, а вже в наступному епізоді невідпорно пробив лівою (!) під поперечину. У марокканця вже 6 голів у Серії А!

Рома спробувала відігратися, але удари Мхітаряна летіли повз ворота, а з пострілами Карсдорпа, Крістанте та Манчіні впорався Хандановіч. Заміни Фонсеки створили певний ефект – вдалося затиснути Інтер біля його воріт. На останніх хвилинах Манчіні відгукнувся на подачу в штрафний, виграв другий поверх і переправив м'яч у сітку! Нічия!

Римляни набрали 34 очки та залишилися на третьому місці. Інтер з 37 балами йде другим, але відпускає Мілан у відрив – "нерадзуррі" мають вже мінус 3 від лідера Серії А.

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