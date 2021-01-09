Міланський Інтер націлився на придбання хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, але зіткнувся з деякими проблемами.

Півзахисник парижан Леандро Паредес залишається головною трансферною ціллю Інтера на зимове міжсезоння, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Щоправда, на заваді стоїть фінансове питання. Для того, щоб придбати аргентинця, Інтеру спершу потрібно позбутись Крістіана Еріксена, який має обмаль ігрової практики. Раніше повідомлялось, що ПСЖ та "нерадзуррі" можуть обмінятись цими гравцями.

Зауважимо, 26-річний Леандро Паредес у поточному сезоні провів 16 поєдинків за столичний французький гранд, але результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро, а Крістіана Еріксена – в 35 млн.

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