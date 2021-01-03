"Всі клуби працюють відповідно до своїх стратегій, так само як і ми. Команди прагнуть до балансу між інвестиціями і прибутком. Всі великі клуби потрапили в ситуацію, коли COVID-19 скоротив виручку. У зв'язку з цим ми не будемо робити великих інвестицій в січні.

Історичний хет-трик Лаутаро у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Кротоне – 6:2

Весь світ справляється з наслідками пандемії. Кожен клуб повинен зосередитися на стабільності і балансі. Ми просто не побачимо таких витрат на трансфери, як раніше.

В першу чергу потрібно звернути увагу на витрати. Витрати в Італії на зарплати і трансфери виросли з 50-55% до 70% від загального обсягу виручки. Тому нам потрібно переглянути свої витрати", – поділився Маротта у коментарі Sky Sport Italia.

До слова, Інтер посідає друге місце у Серії А з 36 очками в активі, поступаючись на 1 пункт Мілану.

Мілан у меншості втримав перемогу над Беневенто і піднявся на вершину Серії А, Інтер розтоптав Кротоне