Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде замінив голкіпера Унаї Сімона у матчі з Сельтою (1:2), щоб не псувати йому статистику.

На 61-й хвилині гості замінили воротаря за рахунку 1:0 на свою користь. Замість Унаї Сімона вийшов Хулен Агірресабала. Він пропустив голи на 68-й і 71-й хвилинах.

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Вважається, що цю заміну Атлетик зробив для того, щоб Симон виграв Трофей Самори – приз найкращому воротареві сезону в Ла Лізі. Він вручається голкіперу з найменшим показником пропущених м'ячів у середньому за гру. Воротареві зараховується проведений матч, якщо він відіграє щонайменше 60 хвилин.

"У нас два чудових воротарі, і обидва можуть зіграти. Мені нема чого коментувати. Ця заміна – така сама, як і будь-яка інша. Так зазвичай не роблять? Що ж, ми зробили", – цитує екс-наставника Барселони Вальверде Relevo.

Унаї Сімон лідирує в списку претендентів на Трофей Самори – він пропускає в середньому 0,94 гола за матч (33 м'ячі за 35 ігор). Слідом ідуть Алекс Реміро з Реал Сосьєдад (1,03), Марк-Андре тер Штеген з Барселони (1,04) і Георгій Мамардашвілі з Валенсії (1,06).

Зазначимо, що воротар Реала Андрій Лунін пропускає в середньому 0,6 гола за матч, але не зможе отримати цей приз, оскільки на його рахунку буде менше ніж 28 ігор у Ла Лізі за сезон.

Сімон та Лунін посперечаються ще за одну нагороду. Обидва голкіпери претендують на звання найкращого воротаря в сезоні в чемпіонаті Іспанії.

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