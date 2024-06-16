Ов'єдо переграв Еспаньйол у першому матчі фіналу плей-офф за вихід в Ла Лігу. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Плей-офф 2023/24, фінал

Ов'єдо – Еспаньйол – 1:0

Гол: Алемау, 72

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В Іспанії досі не визначена третя команда, яка гратиме в Ла Лізі у наступному сезоні. Ов'єдо у першому матчі фінальну плей-офф переграв Еспаньйол. Господарі були доволі небезпечними і могли забезпечити собі комфортніший рахунок, забивши ще кілька разів. М'яч побував вдруге у сітці воріт Еспаньйола, але VAR скасував гол. Доля путівки вирішиться у неділю, 23 червня.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Андрій Лунін виступав у складі Ов'єдо. Раніше путівки в Ла Лігу здобули Вальядолід та Леганес.

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