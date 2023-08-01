Комітет арбітрів УАФ проаналізував спірний епізод, який стався у матчі першого туру між криворізькою командою та підопічними Ротаня. На 14 хвилині було явне порушення правил, яке мало призвести до пенальті, однак рефері Ярослав Козик не бачив моменту, а VAR на матчі не працював, тому арбітр не виніс жодного рішення.

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"З гравцем № 79 (Кривбас), який контролює м'яч, веде єдиноборство захисник № 55 (Олександрія), який у спробі зіграти в м'яч явно збиває з ніг суперника (при цьому не торкається/не грає у м'яч). Йдеться явно про порушення, що заслуговує на пенальті. На жаль, арбітр знаходиться дуже далеко через довгу передачу, що створило йому складнощі для правильної оцінки епізоду", – роз'яснюють на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що Олександрія здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 над Кривбасом. Після матчу Юрій Вернидуб в черговий раз розкритикував дії арбітражу.

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