"Враження від гри? Ніякі. Тому що ми виглядали дуже достойно. Припустились помилки – пропустили гол. Але те, що сталось потім на полі – я шокований.

Сидорчук ледь не зніс Ярмоленка, кумедно відібравши м'яч в атаці – відео конфузу капітана Динамо на старті УПЛ

Люди у жовтій формі знущаються з нас вже який рік поспіль, а потім говорять: "Я не побачив, я не хотів". От і вся гра. Радий за хлопців, що вони вдесятьох виглядали краще і створили більше моментів. Крім моменту, що ми самі собі привезли, більше нічого в атаці у Олександрії я не памʼятаю.

Вилучення Семотюка? Не можу це коментувати. Ви покличте головного рефері Козика, нехай він прокоментує. Куратори, які вище над ним стоять, хай теж прокоментують. Набридло, чесно кажучи, про це говорити вже другий рік поспіль. Одне й те саме, нічого не змінюється.

Щодо гри, то сподобались 10-15 хвилин другого тайму, коли закрили Олександрію на її половині поля, і це у меншості. Десь потім суперник більше володів мʼячем, катав його на своїй половині поля. Але ми все одно йшли "вище". Кричав хлопцям, щоб вони грали один в один. І вони відбирали мʼяч, будували свої атаки. І були ж непогані моменти...

Ми програли. Вітаю Олександрію з перемогою. Дуже неприємна поразка, але будемо працювати. Будемо додавати все більше і більше. Вважаю, ми підсилились дуже непоганими гравцями, які надалі нам допоможуть", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, Юрій Миколайович вже традиційно для себе бурхливо реагував на кожен спірний епізод, постійно апелюючи до арбітра Ярослава Козика. Після вилучення на 31-й хвилині Владислава Семотюка за підкат ззаду Вернидуб навіть хотів забрати команду з поля.

Олександрія у більшості втримала перемогу над Кривбасом – Вернидуб погрожував забрати команду з поля