Комитет арбитров УАФ проанализировал спорный эпизод, который прошел в матче первого тура между криворожской командой и подопечными Ротаня. На 14-й минуте было явное нарушение правил, которое должно было привести к пенальти, однако рефери Ярослав Козик не видел момента, а VAR на матче не работал, поэтому арбитр не вынес никакого решения.

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"С игроком № 79 (Кривбасс), который контролирует мяч, ведет единоборство защитник № 55 (Александрия), который в попытке сыграть в мяч явно сбивает с ног соперника (при этом не касается/не играет в мяч). Речь идет явно о нарушении, заслуживающем пенальти. К сожалению, арбитр находится очень далеко из-за длинной передачи, что создало ему сложности для правильной оценки эпизода", – разъясняют на официальном сайте УАФ.

Напомним, что Александрия одержала минимальную победу со счетом 1:0 над Кривбассом. После матча Юрий Вернидуб в очередной раз подверг критике действия арбитража.

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