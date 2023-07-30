Олександрія у більшості втримала перемогу над Кривбасом – Вернидуб погрожував забрати команду з поля
Олександрія зіграла з Кривбасом у матчі 1-го туру УПЛ 2023/24. Звіт читайте на "Футбол 24".
Ще до початку поєдинку на КСК Ніка все пішло не так, як задумувалось. Через повітряну тривогу початок зустрічі довелося перенести на півгодини. Вимушена затримка краще позначилась на господарях – Олександрія вже за 4 хвилини після стартового свистка змогла відкрити рахунок!
Героєм став Шулянський, однак справжнім архітектором гола варто назвати Бескоровайного. Центрбек Кривбаса перед власним штрафним оступився, подарувавши м'яч Артему – той одразу ж увірвався в середину й пробив у дальній кут. Рикошетом від іншого захисника сфера полетіла в ближній кут, 1:0!
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Загалом же гра була важкою для перегляду. Навіть звичайне просування між лініями футболістам не давалось, не кажучи вже про проникні паси. Тим не менш, ініціатива була за Олександрією – і наприкінці першого тайму Бєляєв міг конвертувати її у другий гол. Олександр сам увірвався в штрафний і пробив у дальню дев'ятку, але запустив сферу над воротами.
Більшу ж частину часу вболівальники нудьгували.
Втім, був у матчі і персонаж, який робив шоу – це Юрій Вернидуб. Його коментарі біля бровки виглядали значно цікавішими за коментар Романа Бебеха, при всіх стараннях останнього. Головного тренера Кривбаса особливо бентежив арбітраж Ярослава Козика.
Так, на 12-й хвилині він проігнорував падіння Кожушка в штрафному господарів, а на 30-й суддя не свиснув при падінні Хомченовського на лінії штрафного. VAR на матчі не використовували, а без відеоповторів важко дати однозначну відповідь, чи дійсно там були фоли – а от червона картка за фол Семотюка проти Калітвінцева точно була.
Владислав стрибнув прямою ногою в Бабогла всього через секунду після епізоду з падінням Хомченовського. Можливо, він так зіграв з пересердя. На полі спалахнула сутичка, а тренерські штаби влаштували перепалку. Юрій Вернидуб навіть пригрозив прибрати своїх підопічних з поля.
В принципі, увесь перший пройшов у жорсткій боротьбі, адже команди не цурались агресивного високого пресингу. Відпочивати футболісти відправились за переваги Олександрії як у рахунку, так і за кількістю гравців.
У роздягальні коуча Кривбаса провів подвійну заміну, випустивши двох новачків. Опорник Бізімана вийшов замість центрхава Татаркова, а форвард Дебелко поступився місцем Ілічу (атакувальному хаву). На жаль для гостей, ці ходи нічого не дали – у меншості криворіжці виглядали абсолютно безпорадно. Гості нічого не могли створити.
Олександрія ж домінувала. Щоправда, навіть після чотирьох замін в середині тайму господарі не мали гострих моментів. Підопічні Руслана Ротаня розкатували комбінації в центрі, подавали, прострілювали, мали кілька проникних пасів, однак у завершальній фазі нічого не виникало.
До 80-х хвилин згадати можна тільки навіс на Кулакова (він пробив повз дальню стійку) та лонгшот Калітвінцева – удар був простим, але Кліщук погано обробив м'яч і ледь не привіз гол. От і вся гострота. За такий футбол Кривбас міг жорстоко покарати.
На 87-й хвилині свіжий Задерака отримав переведення на лівий фланг, влетів на край штрафного й потужно пробив низом. Шевченко парирував, а на добивання ніхто з гостей не встиг. У компенсований же час Задерака увірвався на правий край, хитнув одразу двох захисників і скинув під удар Блізніченку – Віктор вистрілив у ближній кут, але поцілив у зовнішній бік сітки.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Олександрії. Команда Руслана Ротаня бере реванш у криворіжців за поразку навесні.
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