Ще до початку поєдинку на КСК Ніка все пішло не так, як задумувалось. Через повітряну тривогу початок зустрічі довелося перенести на півгодини. Вимушена затримка краще позначилась на господарях – Олександрія вже за 4 хвилини після стартового свистка змогла відкрити рахунок!

Героєм став Шулянський, однак справжнім архітектором гола варто назвати Бескоровайного. Центрбек Кривбаса перед власним штрафним оступився, подарувавши м'яч Артему – той одразу ж увірвався в середину й пробив у дальній кут. Рикошетом від іншого захисника сфера полетіла в ближній кут, 1:0!

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Загалом же гра була важкою для перегляду. Навіть звичайне просування між лініями футболістам не давалось, не кажучи вже про проникні паси. Тим не менш, ініціатива була за Олександрією – і наприкінці першого тайму Бєляєв міг конвертувати її у другий гол. Олександр сам увірвався в штрафний і пробив у дальню дев'ятку, але запустив сферу над воротами.

Більшу ж частину часу вболівальники нудьгували.

Втім, був у матчі і персонаж, який робив шоу – це Юрій Вернидуб. Його коментарі біля бровки виглядали значно цікавішими за коментар Романа Бебеха, при всіх стараннях останнього. Головного тренера Кривбаса особливо бентежив арбітраж Ярослава Козика.

Так, на 12-й хвилині він проігнорував падіння Кожушка в штрафному господарів, а на 30-й суддя не свиснув при падінні Хомченовського на лінії штрафного. VAR на матчі не використовували, а без відеоповторів важко дати однозначну відповідь, чи дійсно там були фоли – а от червона картка за фол Семотюка проти Калітвінцева точно була.

Владислав стрибнув прямою ногою в Бабогла всього через секунду після епізоду з падінням Хомченовського. Можливо, він так зіграв з пересердя. На полі спалахнула сутичка, а тренерські штаби влаштували перепалку. Юрій Вернидуб навіть пригрозив прибрати своїх підопічних з поля.

В принципі, увесь перший пройшов у жорсткій боротьбі, адже команди не цурались агресивного високого пресингу. Відпочивати футболісти відправились за переваги Олександрії як у рахунку, так і за кількістю гравців.

У роздягальні коуча Кривбаса провів подвійну заміну, випустивши двох новачків. Опорник Бізімана вийшов замість центрхава Татаркова, а форвард Дебелко поступився місцем Ілічу (атакувальному хаву). На жаль для гостей, ці ходи нічого не дали – у меншості криворіжці виглядали абсолютно безпорадно. Гості нічого не могли створити.

Олександрія ж домінувала. Щоправда, навіть після чотирьох замін в середині тайму господарі не мали гострих моментів. Підопічні Руслана Ротаня розкатували комбінації в центрі, подавали, прострілювали, мали кілька проникних пасів, однак у завершальній фазі нічого не виникало.

До 80-х хвилин згадати можна тільки навіс на Кулакова (він пробив повз дальню стійку) та лонгшот Калітвінцева – удар був простим, але Кліщук погано обробив м'яч і ледь не привіз гол. От і вся гострота. За такий футбол Кривбас міг жорстоко покарати.

На 87-й хвилині свіжий Задерака отримав переведення на лівий фланг, влетів на край штрафного й потужно пробив низом. Шевченко парирував, а на добивання ніхто з гостей не встиг. У компенсований же час Задерака увірвався на правий край, хитнув одразу двох захисників і скинув під удар Блізніченку – Віктор вистрілив у ближній кут, але поцілив у зовнішній бік сітки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Олександрії. Команда Руслана Ротаня бере реванш у криворіжців за поразку навесні.

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