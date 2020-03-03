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Вільх'яльмссон знає, що потрібно Колосу для успішної протидії Динамо та Шахтарю

00:00 68 Читать на русском
Вільх'яльмссон знає, що потрібно Колосу для успішної протидії Динамо та Шахтарю
Арні Вільх'яльмссон / Сайт Колоса

Форвард Колоса Арні Вільх'яльмссон поділився своїми очікуваннями від двох наступних турів УПЛ, в яких команда зустрінеться з Динамо та Шахтарем.

 

"Зараз у нас позитивні емоції – дві перемоги над хорошими суперниками. Після зимової паузи ми виглядаємо непогано.

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Моя фізична форма ще не стовідсоткова, але ми всі потроху набираємо. Зараз будемо готуватися до Динамо і Шахтаря. У цих матчах нам потрібна нордична ментальність, я б сказав – справжня ісландська", – заявив Вільх'яльмссон у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Колос зустрінеться з Динамо вже 3 березня, а через п'ять днів прийматиме другого гранда – Шахтар.

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2 березня
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Теги
Динамо Динамо Колос Колос Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон Динамо - Колос Шахтар Шахтар
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