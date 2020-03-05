Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

Вже на цих вихідних пройдуть поєдинки 22-го туру Прем'єр-ліги – останнього у першому етапі перед поділом команд на дві групи. Всі найважливіші поточні розклади в турнірній таблиці УПЛ читайте на "Футбол 24".

22-й тур УПЛ, матчі якого будуть зіграні 7 та 8 березня, стане останнім у першому етапі елітного українського футбольного дивізіону. Після нього команди будуть поділені на дві групи та продовжать боротьбу вже проти 5-х суперників. Зауважимо, що у поточному сезоні навіть місце у нижній шістці (або групі 2) не виключає кваліфікації у Лігу Європи, позаяк регламент УПЛ передбачає плей-офф між 5-8 командами після завершення регулярного сезону. Переможець плей-офф отримає право зіграти у Лізі Європи 2020/21. Тому, на відміну від минулих років, боротьба у нижній шістці обіцяє бути цікавою, адже усім без винятку командам буде за що боротися.

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"Футбол 24" аналізує ситуацію в турнірній таблиці перед заключним туром першого етапу УПЛ 2019/20.

Лідер

Тут все просто та зрозуміло. До останнього матчу першої частини чемпіонату України Шахтар підходить явним фаворитом перегонів. Команда Луїша Каштру лише тричі втратила очки, а першої поразки в УПЛ зазнала вже навесні – у поєдинку 20-го туру проти полтавської Ворскли. Такі показники дозволяють "гірникам" впевнено почуватися на вершині турнірної таблиці за 11 турів до завершення чемпіонату, позаяк Зоря відстає від Шахтаря вже на 13 очок, а Динамо – на цілих 14. Зрозуміло, що 22-й тур, у якому Шахтар зіграє з Колосом, не посуне донеччан з першої позиції.

Зона Ліги чемпіонів

У сезоні 2020/21 віце-чемпіон України стартуватиме з 3-го раунду кваліфікації ЛЧ. Останніми роками такою командою незмінно було Динамо, яке не може кваліфікуватися у найпрестижніший клубний турнір Європи вже 3 сезони поспіль. Перед 22-м туром підопічні Михайличенка посідають лише 3-тю позицію в чемпіонаті України, відстаючи від Зорі на один бал.

Динамо гарантовано проведе другий етап УПЛ у першій шістці, але за підсумками 22-го туру може опинитися аж на 4-й сходинці. Якщо кияни програють Олександрії, а Десна вдома переможе Зорю, то команда Олександра Рябоконя посуне динамівців з третього місця завдяки кращим показникам в особистих зустрічах. Боротьба за Лігу чемпіонів у другому етапі обіцяє бути запеклою.

Місця у верхній шістці

Шахтар, Зоря, Динамо, Десна та Олександрія гарантували собі місця у першій групі на другий етап УПЛ. При цьому "гірники" гарантовано завершать перший етап лідером. Єдине питання – хто стане останньої командою верхньої шістки. Перед останнім туром першого етапу претендентів залишилося лише двоє – Колос та Маріуполь.

Дебютант УПЛ ще декілька днів тому був у куди кращому становищі, але поразка від Динамо підштовхнула команду Руслана Костишина на край прірви. Після невдачі в матчі з киянами та перемоги Маріуполя над Ворсклою Колос випереджає азовців лише на один пункт. Здавалося б – вигравай у 22-му турі та виходь у першу шістку. Але є одне "але" – команду з Ковалівки очікує поєдинок проти Шахтаря, тоді як Маріуполь зіграє проти СК Дніпро-1, який вже втратив шанси на верхню шістку.

Команда Костишина проводить блискучий сезон, враховуючи статус абсолютного дебютанта Прем'єр-ліги, але ризикує все ж опинитися за межами сильнішої групи в другому етапі. Колос може не влаштувати навіть нічия з Шахтарем, адже якщо Маріуполь обіграє СК Дніпро-1, то випередить ковалівців завдяки кращим результатам в особистих матчах (1:2, 2:0). Саме особисті зустрічі, відповідно до статті 22 Регламенту УПЛ, є пріоритетним фактором при визначенні місць у разі рівності очок. Тому поєдинок з "гірниками" стане для Колоса моментом істини – і тут жодного перебільшення немає. Хіба що доведеться сподіватися на перемогу команди Михайленка над Маріуполем у паралельному матчі.

Зауважимо, що Колосу не надто вдаються матчі проти грандів – у трьох поєдинках проти Шахтаря та Динамо команда Костишина не забила жодного гола, натомість пропустила у власні ворота 12.

Що стосується Маріуполя, то тут теж все доволі просто – команда Бабича має хороші шанси на місце у топ-6. Цілком імовірно, що азовцям вистачить виїзної перемоги над СК Дніпро-1, оскільки навряд чи Шахтар дозволить собі поступитися Колосу, навіть з урахуванням майбутньої гри Ліги Європи проти Вольфсбурга. Тим більше, слід врахувати тривалу співпрацю Шахтаря та Маріуполя – очевидно, що для "гірників" буде краще бачити у верхній шістці саме команду Бабича, а не Колос. В такому разі орендовані гравці, що виступають за Маріуполь, матимуть ігрову практику проти більш сильних опонентів. Крім того, деякі з них не зіграють проти "гірників" в особистих матчах.

Зрештою, Маріуполь влаштує навіть нічия у випадку перемоги Шахтаря в паралельному матчі. Поєдинки Колос – Шахтар та СК Дніпро-1 – Маріуполь стартують 8 березня о 17:00. Хто з двох команд – Колос чи Маріуполь – набере у 22-му турі більше очок, ніж конкурент, той і виступатиме у верхній шістці.

Виліт

Як відомо, з наступного сезону в УПЛ виступатимуть 14 команд, тому в поточному чемпіонаті елітний дивізіон залишить лише один колектив. Перед завершенням першого етапу змагань головним аутсайдером є Карпати, які відстають від рятівної 11-ї позиції вже на 5 очок та мають серйозні проблеми з фінансуванням. В активі "зелено-білих" 12 пунктів, у Ворскли – 17. Олімпік набрав 18 балів, а Львів – 19.

У 22-му турі команду Романа Санжара влаштує лише перемога у львівському дербі, адже Ворскла навесні демонструє кращі результати і гру, ніж львів'яни. Полтавці на вихідних зіграють проти Олімпіка, а перемога дозволить ворсклянам обійти команду Вісенте Гомеса та піднятися на 10 місце (а, можливо, навіть на 9). З урахуванням плей-офф за місце у Лігу Європи команда Максимова цілком може замахнутися навіть на єврокубки, адже до 8-ї позиції не так багато – лише 5 очок.

До другого етапу УПЛ Карпати гарантовано підійдуть на останньому місці чемпіонату. Десять турів у групі 2, в якій гратимуть також Ворскла, Львів, Олімпік, СК Дніпро-1 та Маріуполь/Колос і визначить одну команду, яка наступний сезон проведе у Першій лізі.

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