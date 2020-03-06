Шахтар нагородив фаната, який врятував людей з автомобіля у воді – ним виявився прокурор і брат олімпійського чемпіона

Донецький Шахтар запросив на тренування команди Казбека Тедеєва, який врятував подружню пару з автомобіля, який впав у воду в Києві 29 лютого.

Казбек Тедеєв – прокурор Київської області і троюрідний брат олімпійського чемпіона з вільної боротьби Ельбруса Тадеєва. Під час порятунку пари Казбек був у шапці з символікою Шахтаря. Клуб запросив його на тренування і вручив подарунки.

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"У нас добрі і чуйні люди, які в будь-який момент, погоду, при будь-яких обставинах готові допомогти. Це радує, я просто пишаюся ним. Не знаю, як би я вчинив, але людина показала, що вона ні краплі не сумнівалася, просто діяла за ситуацією.

Дуже приємно, що у нас такий уболівальник, герой, можна сказати. Думаю, ми трохи ближчими стали, і він познайомився з командою. Ми дуже горді, що у нас є такий вболівальник", – сказав капітан "гірників" Андрій Пятов.

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