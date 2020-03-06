Шахтар гратиме у фіналі Ліги Європи, – смілива заява Грачова

Колишній нападник Шахтаря Віктор Грачов високо оцінив перспективи Шахтаря у нинішньому розіграші Ліги Європи.

"Вольфсбург перебуває на сьомому місці в чемпіонаті Німеччини й має позитивну різницю забитих і пропущених м'ячів — 34:30. Команда нечасто забиває і ще рідше пропускає.

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Німці взагалі не дадуть грати на легких м'ячах. Тиснутимуть, пресингуватимуть, запропонують жорсткий силовий футбол від першої до останньої хвилини. Шахтарю дуже важко грати проти таких команд. Згадайте хоча б 0:7 від Баварії п'ять років тому. Або недавню поразку Айнтрахту.

Шахтар лідирує в УПЛ і має перевагу в 13 очок. За таких умов кожен тренер ризикнув би поставити цей турнір на другий план, бо перше місце нікуди не подінеться. Чому б Каштру не виграти Лігу Європи? Я не бачу в суперниках команд, які б сильно переважали Шахтар. Прогнозую, що наш клуб гратиме у фіналі", – цитує Грачова Газета по-українськи.

Нагадаємо, в рамках 1/8 фіналу ЛЄ Шахтарю протистоятиме Вольфсбург. У минулому раунді турніру "гірники" пройшли Бенфіку.

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