Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шістку

Колос поступився Шахтарю (3:4) в поєдинку 22-го туру УПЛ, але пробився у верхню шістку за підсумками першого етапу чемпіонату. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Колос – Шахтар стартував о 17:00. Поєдинок, який закривав програму першого етапу чемпіонату УПЛ, проходив на київській Оболонь-Арені. На момент початку гри "гірники" впевнено очолювали турнірну таблицю, випереджаючи Динамо на 11 пунктів, тому Луїш Каштру міг дозволити собі певну ротацію складу з урахуванням майбутнього протистояння з Вольфсбургом у 1/8 фіналу Ліги Європи. А от для команди Руслана Костишина настав момент істини – лише перемога гарантувала новачку УПЛ місце у першій шістці на другий етап чемпіонату. До слова, матч першого кола у Харкові завершився впевненою перемогою Шахтаря з рахунком 6:0. Ця поразка стала найбільшою в історії команди з Ковалівки.

Колос вийшов на поєдинок з думками про паралельний матч, у якому СК Дніпро-1 приймав Маріуполь. У випадку перемоги дніпрян ковалівці гарантували собі першу шістку за будь-якого результату гри проти чинних чемпіонів України. Перемога Маріуполя та втрата очок Колосом виводила у топ-6 вже команду Олександра Бабича, яка ще й переважала ковалівців за кращими результатами в особистих матчах.

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Наставник "гірників" попри майбутній поєдинок проти Вольфсбурга випустив доволі бойовий склад, відмовившись від масової ротації. Із лідерів поза заявкою опинилися хіба Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік та Марлос. У воротах вийшов Пятов, четвірку захисту склали Додо, Кривцов, Матвієнко та Ісмаїлі. У центрі поля діяв бразильський дует у складі Майкона та Маркоса Антоніо. Зліва в атаці вийшов Коноплянка, справа – Тете, позицію атакувального хавбека закривав Тайсон, а єдиним форвардом був Жуніор Мораєс. Цікаво, що на поєдинок прилетів Олівер Гласнер – головний тренер Вольфсбурга, який прийме донецьку команду вже 12 березня.

Поєдинок прогнозовано розпочався з атак Шахтаря, який міг забивати вже на 5-й хвилині. Маркос Антоніо заробив право на небезпечний штрафний, який взявся виконувати Коноплянка. Після пострілу Євгена в дальній кут м'яч влучив у стійку, а добивання Додо було невдалим. Втім, вже наступна атака "гірників" завершилася голом – Коноплянка віддав на Мораєса, а того у штрафному збив Кирило Петров. Тайсон впевнено реалізував пенальті – 0:1 вже на 12-й хвилині. Такий результат у режимі "лайв" опускав Колос у другу шістку.

Підопічні Каштру продовжували володіти ініціативою. Удар Майкона був заблокований, але м'яч підхопив Маркос Антоніо, з добиванням якого впорався Волинець. Колос відповів потужним, проте трохи неточним ударом Оріховського. М'яч пройшов над хрестовиною. Ще одна атака "гірників" завершилася класним прострілом Антоніо – Волинець у стрибку перервав пас. Голкіпер Колоса ефектно врятував після пострілу Тете в дальній кут, але за кілька хвилин рахунок все ж став 0:2. Коноплянка змістився з флангу і пробив, Волинець відбив, але Мораєс був першим на добиванні. Все просто.

І все ж Колос не здався. На 37-й хвилині підопічні Костишина відіграли один гол. Матвієнко віддав на Пятова, який вкрай невдало вибив м'яч на Мілька. Той пробив з меж штрафного, а м'яч рикошетом від двох стійок влетів у ворота. Цей гол додав упевненості господарям, які наприкінці тайму просили пенальті після імовірної гри рукою Матвієнка. Навіть на повторах епізод виглядав суперечливо, а VAR на цьому матчі не було. 1:2 – підсумок першої половини гри, останні секунди якої ознаменувалися ще й сутичкою. Щоправда, без санкцій у вигляді карток.

На другий тайм Колос вийшов з чітким бажанням відігратися. На 51-й хвилині Оріховський непогано пробив зі штрафного – Пятов потягнув м'яч з ближнього кута. Тут же Додо обрізався на власній половині, Лисенко перехопив м'яч, але пробив повз ворота. Поспішив форвард Колоса, позаяк можна було віддати на партнера. Колос тиснув і мав ще момент – Богданов та Оріховський дотепно розіграли кутовий, але удар останнього був неточним.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Перший же момент Шахтаря у другому таймі завершився взяттям воріт. Ісмаїлі перехопив та протягнув м'яч до штрафного, віддав на Антоніо, той продовжив на Тете, який ударом у ближній кут вразив ворота Волинця. Колос знову не знітився – класна комбінація з пасом п'ятою завершилася фолом Кривцова проти Ємця. Гавриш з пенальті розвів м'яч та Пятова. І тут же СК Дніпро-1 забив Маріуполю в паралельному матчі – Колос на даний момент опинявся у першій шістці!

Команда Костишина пішла виривати нічию. Пятов та стійка врятували Шахтар після удару Вільх'яльмссона! Тренер ковалівців від розпачу аж впав на коліна. Але на 75-й хвилині його команда досягла свого – після подачі Богданова зі штрафного Пятов відбив м'яч, але Мілько у падінні добив у ворота. Були підозри на офсайд, але VAR не було – 3:3! І тут же команда з Ковалівки просила пенальті – імовірно, була гра рукою, але арбітр вирішив інакше.

Радість господарів тривала недовго. Волинець потягнув удар Майкона, але тут же Мораєс переправив м'яч у ворота після прострілу Ісмаїлі. 3:4 – але в той час Колос отримав хороші новини з Дніпра, де команда Михайленка забила другий гол у ворота Маріуполя, а майже одразу – і третій. Наприкінці поєдинку господарі могли зрівняти, але Бондар вибив м'яч з порожніх воріт після помилки Пятова. На останніх секундах Шахтар ще й залишився у меншості після вилучення Маркоса Антоніо.

Колос проявив відмінний характер, але Шахтар виявився сильнішим. Втім, перемога СК Дніпро-1 над Маріуполем означає, що команда Руслана Костишина завершує перший етап на 6-му місці та зіграє у верхній шістці вже у дебютному своєму сезоні в еліті. Що стосується команди Каштру, то "гірники" набрали 59 очок та випереджають Динамо на 14 пунктів.

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