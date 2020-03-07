Динамо обіграло Олександрію на виїзді у скандальному матчі УПЛ – кияни повернулися на друге місце

Олександрія програла Динамо Київ (1:3) у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України. Це остання гра першого етапу УПЛ 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Шарана набрала лише 4 бали після зимової перерви, тоді як кияни здобули дві перемоги та одну зустріч програли. Динамівцям не можна було втрачати очки, адже Зоря випереджала в боротьбі за друге місце. Олександрійцям теж не бажано відпускати конкурентів, якщо вони хочуть зачепитися бодай за бронзу. Після поразки на цьому ж полі у 2018 році кияни набрали 7 пунктів за 3 поєдинки проти звітного суперника.

Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Хаотична гра головою у штрафному киян на 7-й хвилині ледь не завершилась провалом Бущана на виході. Встиг голкіпер, який повернувся в основу Динамо, виловити м'яч, який летів у ворота. Вербіч відповідає кількома навісами з флангів – так Олександрію не пробити. У Шабанова влетів суперник. Довелося зупиняти гру і залишати межі поля. Буяльський також отримав пошкодження у зіткненні зі суперником. Тепер ще й Миколенку врізали ліктем у верховій боротьбі. Жорстко діють господарі в перші 20 хвилин, забагато зупинок, замало осмисленої гри у фінальній третині поля.

Шепелєв і Караваєв коротко розіграли комбінацію з виходом Вербіча на удар. Словенець непогано пробив, Паньків ефектно потягнув – перший момент у матчі лише після 20-ї трапився. Попов пробив головою після стандарту. Над воротами. Сидорчук подарував м'яч у власному штрафному. Лучкевичу відкотили під удар – значно вище. Вербіч класно пройшов кількох опонентів лівим флангом, а ось пас на вільного Буяльського заблокували. Лучкевич відповів своїм дриблінгом. Валерій на швидкості обіграв Сидорчука та Миколенка, однак пас не вийшов. Вдалося заробити кутовий. Довгий поборовся з Миколенком – Бущан витягнув снаряд з верхнього кута.

Вміло накриває Олександрія пресингом насамперед Шепелєва і Сидорчука, які опускаються вниз і відповідальні за постачання м'яча на чужу половину. Караваєв і Русин забагато помиляються на чужій половині. Гречишкін зі стандарту пробив дуже високо. Утім, Шаран може бути задоволений. Гра під диктовку господарів – їхній "бий-біжи" виглядає цікавіше, а високий пресинг зумовлює величезні труднощі киян під тиском. А ось і швидка атака від Динамо. Кендзьора вивів Караваєву на подачу. Русин скористався помилкою суперника, але з розвороту пробив надто невлучно.

На останній хвилині тайму киянам вдалося результативно розіграти кутовий. Вербіч подав, Попов з допомогою стегна відпасував ліворуч, Миколенко підхопив і прострілив через руки Паньківа, Шабанов замикав уже в порожні. Єдиний гол до перерви зробили 3 захисники Динамо. Олександрія була мінімально кращою за ударами загалом (6:5) та у площину воріт (3:2), однак гості зуміли забити важливий гол у роздягальню.

На старті другого тайму Юрій Можаровський показав другу жовту картку Довгому. Олексій намагався пробити через себе високо піднятою ногою і влучив у плече Попову. Ну таке... Сумнівне вилучення, а VAR і нема. Після подачі з лівого флангу Задерака виграв верхову боротьбу в Миколенка і пробив з меж воротарського. Бущан потягнув. Караваєв помінявся місцями з Шепелєвим. Простріл Володимира з флангу знайшов суперника, хоча ніхто уже не заважав. Русин на межі офсайд замикав простріл з того ж правого краю – мінімальний промах, плюс лайнсмен підняв прапорець.

Сидорчук покотив на Шепелєва у штрафний. Володимир розібрався на клаптику поля і вирізав пас у воротарський, де Буяльський виявився зовсім самотній. Олександрійці сигналізували, що м'яч вийшов у момент гольового пасу, але там було важко розібрати. Сидорчук високо витягнув ногу, суперник виставив голову під нею – це пенальті, вважає Можаровський, але не друга жовта. Шабанов довго притримував Сітала у воротарському, обоє впали на газон. Це вже було схоже на пенальті, суддя мовчить. У попередньому епізоді також не дав Можаровський пенальті – Буяльський після контакту з суперником впав не відразу, і це більше виглядало на симуляцію.

Михайличенко щось активно пояснює своїм гравцям. Це щось новеньке. Буяльського відверто тягнуть за руку в центрі поля. Можаровський мовчить, йде швидка відповідь, яка могла завершитися значно небезпечніше. Рефері втратив контроль над грою. Безліч проходів у штрафний майданчик просто марнують кияни і навіть до удару не доводять. Караваєв наступив на ногу супернику, який грав проти нього в підкаті. Була б Монузль, на 99% показала червону.

Піваріч замінив Русина і почав гольову атаку з позиції лівого вінгера. Вербіч перейшов у напад і скинув простріл Йосіпа на Шепелєва, який дивом пробив у стійку з кількох метрів. А ось Миколенко дуже холоднокровно виміряв і закинув у дальній кутик. Дубра у своєму штрафному влупив рукою в обличчя Вербічу. Арбітр, звісно ж, мовчить. Суддівство сьогодні не дуже високого рівня. Динамо випереджає Зорю на 2 очки та завершує першу частину УПЛ з другим місцем. Олександрія залишається 5-ю і відпускає Десну.