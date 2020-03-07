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Динамо обіграло Олександрію на виїзді у скандальному матчі УПЛ – кияни повернулися на друге місце

18:54 8165 Читать на русском
Динамо обіграло Олександрію на виїзді у скандальному матчі УПЛ – кияни повернулися на друге місце
Олександрія – Динамо: рахунок і огляд матчу 7 березня 2020

Олександрія програла Динамо Київ (1:3) у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України. Це остання гра першого етапу УПЛ 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Шарана набрала лише 4 бали після зимової перерви, тоді як кияни здобули дві перемоги та одну зустріч програли. Динамівцям не можна було втрачати очки, адже Зоря випереджала в боротьбі за друге місце. Олександрійцям теж не бажано відпускати конкурентів, якщо вони хочуть зачепитися бодай за бронзу. Після поразки на цьому ж полі у 2018 році кияни набрали 7 пунктів за 3 поєдинки проти звітного суперника.

Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Хаотична гра головою у штрафному киян на 7-й хвилині ледь не завершилась провалом Бущана на виході. Встиг голкіпер, який повернувся в основу Динамо, виловити м'яч, який летів у ворота. Вербіч відповідає кількома навісами з флангів – так Олександрію не пробити. У Шабанова влетів суперник. Довелося зупиняти гру і залишати межі поля. Буяльський також отримав пошкодження у зіткненні зі суперником. Тепер ще й Миколенку врізали ліктем у верховій боротьбі. Жорстко діють господарі в перші 20 хвилин, забагато зупинок, замало осмисленої гри у фінальній третині поля.

Шепелєв і Караваєв коротко розіграли комбінацію з виходом Вербіча на удар. Словенець непогано пробив, Паньків ефектно потягнув – перший момент у матчі лише після 20-ї трапився. Попов пробив головою після стандарту. Над воротами. Сидорчук подарував м'яч у власному штрафному. Лучкевичу відкотили під удар – значно вище. Вербіч класно пройшов кількох опонентів лівим флангом, а ось пас на вільного Буяльського заблокували. Лучкевич відповів своїм дриблінгом. Валерій на швидкості обіграв Сидорчука та Миколенка, однак пас не вийшов. Вдалося заробити кутовий. Довгий поборовся з Миколенком – Бущан витягнув снаряд з верхнього кута.

Вміло накриває Олександрія пресингом насамперед Шепелєва і Сидорчука, які опускаються вниз і відповідальні за постачання м'яча на чужу половину. Караваєв і Русин забагато помиляються на чужій половині. Гречишкін зі стандарту пробив дуже високо. Утім, Шаран може бути задоволений. Гра під диктовку господарів – їхній "бий-біжи" виглядає цікавіше, а високий пресинг зумовлює величезні труднощі киян під тиском. А ось і швидка атака від Динамо. Кендзьора вивів Караваєву на подачу. Русин скористався помилкою суперника, але з розвороту пробив надто невлучно.

На останній хвилині тайму киянам вдалося результативно розіграти кутовий. Вербіч подав, Попов з допомогою стегна відпасував ліворуч, Миколенко підхопив і прострілив через руки Паньківа, Шабанов замикав уже в порожні. Єдиний гол до перерви зробили 3 захисники Динамо. Олександрія була мінімально кращою за ударами загалом (6:5) та у площину воріт (3:2), однак гості зуміли забити важливий гол у роздягальню.

На старті другого тайму Юрій Можаровський показав другу жовту картку Довгому. Олексій намагався пробити через себе високо піднятою ногою і влучив у плече Попову. Ну таке... Сумнівне вилучення, а VAR і нема. Після подачі з лівого флангу Задерака виграв верхову боротьбу в Миколенка і пробив з меж воротарського. Бущан потягнув. Караваєв помінявся місцями з Шепелєвим. Простріл Володимира з флангу знайшов суперника, хоча ніхто уже не заважав. Русин на межі офсайд замикав простріл з того ж правого краю – мінімальний промах, плюс лайнсмен підняв прапорець.

Сидорчук покотив на Шепелєва у штрафний. Володимир розібрався на клаптику поля і вирізав пас у воротарський, де Буяльський виявився зовсім самотній. Олександрійці сигналізували, що м'яч вийшов у момент гольового пасу, але там було важко розібрати. Сидорчук високо витягнув ногу, суперник виставив голову під нею – це пенальті, вважає Можаровський, але не друга жовта. Шабанов довго притримував Сітала у воротарському, обоє впали на газон. Це вже було схоже на пенальті, суддя мовчить. У попередньому епізоді також не дав Можаровський пенальті – Буяльський після контакту з суперником впав не відразу, і це більше виглядало на симуляцію.

Михайличенко щось активно пояснює своїм гравцям. Це щось новеньке. Буяльського відверто тягнуть за руку в центрі поля. Можаровський мовчить, йде швидка відповідь, яка могла завершитися значно небезпечніше. Рефері втратив контроль над грою. Безліч проходів у штрафний майданчик просто марнують кияни і навіть до удару не доводять. Караваєв наступив на ногу супернику, який грав проти нього в підкаті. Була б Монузль, на 99% показала червону.

Піваріч замінив Русина і почав гольову атаку з позиції лівого вінгера. Вербіч перейшов у напад і скинув простріл Йосіпа на Шепелєва, який дивом пробив у стійку з кількох метрів. А ось Миколенко дуже холоднокровно виміряв і закинув у дальній кутик. Дубра у своєму штрафному влупив рукою в обличчя Вербічу. Арбітр, звісно ж, мовчить. Суддівство сьогодні не дуже високого рівня. Динамо випереджає Зорю на 2 очки та завершує першу частину УПЛ з другим місцем. Олександрія залишається 5-ю і відпускає Десну.

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