Маріуполь увісьмох поступився СК Дніпро-1 та вилетів з першої шістки

У матчі 22-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 вдома розгромив Маріуполь. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У неділю, у рамках 22-го туру української першості СК Дніпро-1 у своєму останньому матчі першого етапу УПЛ приймав Маріуполь. Дніпряни не мали особливих завдань на цей матч, оскільки втратили навіть теоретичну можливість потрапити до першої шістки. Натомість "містяни" ще зберігали шанси вскочити в останній вагон. Для цього їм необхідно було перемагати, або грати унічию і сподіватись на допомогу Шахтаря у матчі проти Колоса, який на одне очко випереджав маріупольців.

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Перший більш-менш небезпечний момент виник лише на 18-й хвилині: Сергій Булеца потужно закручував з кута штрафного майданчика, однак м’яч рикошетом від захисника вийшов на кутовий. За дві хвилини Сергій Чоботенко небезпечно зіграв проти Юрія Вакулка, фактично заплівши йому ноги. Арбітр спочатку обмежився гірчичником, але система VAR вирішила по-іншому, залишивши Маріуполь у меншості вже в середині першого тайму.

Після вилучення господарі на певний час притисли суперника до своїх воріт і завдали з десяток ударів, які, однак, не досягали цілі. Найактивнішим серед дніпрян продовжував залишатись Булеца. Згодом свою лепту у загальний успіх справи вніс форвард СК Дніпро-1 Олексій Хобленко, на якому протягом трьох хвилин дві жовті карти і, як наслідок, червону отримав Сергій Яворський.

За хвилину до закінчення першого тайму Булеца пройшов з м’ячем до лінії штрафного і відпасував у воротарський майданчик на Супрягу. Владислав спромігся пробити з гострого кута, але Євген Гальчук накрив собою сферу. А вже у доданий час супершанс втратив все той же Булеца: він завдав дальнього потужного удару здалеку і Гальчуку довелось демонструвати дива реакції, переводячи сферу кінчиками пальців на кутовий.

По перерві хід гри суттєво не змінився. Хобленко на початку другого тайму віддавав хорошу передачу на хід Вакулку, але в останній момент захисник встиг нейтралізувати загрозу. На 55-й хвилині свій черговий шанс не використав Булеца, пробивши з-за меж штрафного майданчика у дальній кут впритирку зі штангою. Згодом Сергій завдасть ще з десяток ударів, але всі вони не доходитимуть до цілі. На 62-й хвилині свого першого удару у матчі завдали і маріупольці – Ігор Кирюханцев перевірив на уважність Андрія Кліщука.

Зрештою, після серії передач у штрафному майданчику Маріуполя Олексій Чічіков після скидки головою від партнера чітким ударом відкрив рахунок у матчі. У паралельному поєдинку Колос скоротив до мінімуму відставання від Шахтаря забивши з пенальті, тож інтрига закручувалась з новою силою.

Під кінець матчу Булеца нарешті розрядив свою гармату, влучно пробивши зі штрафного у ліву дев’ятку. Згодом він міг робити дубль, але всю силу його пострілу відчула на собі стійка. Але те, що не вдалось Сергію – вдалось Олексію: Чічіков за дві хвилини до закінчення матчу збільшив перевагу дніпрян до трьох голів.

Перемога принесла СК Дніпро-1 25 очок та сьому сходинку, Маріуполь з такою ж кількістю очок вилетів з першої шістки і посів восьму сходинку.

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