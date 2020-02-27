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БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфіка – Шахтар – відео голів

27 лютого 23:35 11716 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар – відео голів
Бенфіка – Шахтар – відео голів

Бенфіка приймає Шахтар в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео найцікавіших епізодів матчу на Футбол 24.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

Бенфіка влаштувала стартовий тиск, який призвів до швидкого взяття воріт Шахтаря. Грімальдо з лівого флангу відкинув до центру на Піцці, той трохи просунувся вперед із м'ячем і розкішно поклав у дальній кут воріт Пятова.

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Відео гола Піцці:

Радість "орлів", однак, була недовгою. Уже за 3 хвилини донеччани зрівняли рахунок. Це Додо в швидкій контратаці "гірників" прострілив із правого флангу, а в боротьбі в районі воротарського майданчика Рубен Діаш спрямував м'яч у власні ворота.

Відео автогола Діаша:

Але під завісу першого тайму центрбек лісабонців реабілітувався за помилку. Він вистрибнув вище за всіх після навісу Піцці та ударом головою залишив поза справами Пятова.

Відео гола Діаша:

Відразу по перерві захисники Шахтаря привезли гол на власні ворота, намагаючись побудувати атаку з глибини. Матвієнко жахливо відпасував на Пятова, а першим на м'яч встиг Соуза. Дієго відкинув назад під удар Сілві, а той верхом послав снаряд у сітку.

Відео гола Сілви:

"Гірники" миттєво скоротили відставання в наступній же атаці. Тайсон навісив з кутового – Степаненко виграв позицію у штрафному майданчику та головою вразив ворота Бенфіки.

Відео гола Степаненка:

Шахтар позиційно обороняв вигідний рахунок, а на 71-й хвилині вибіг у контрвипад. Гості перевели атаку з правого флангу на лівий, Тайсон підключив Ісмаїлі, фулбек з останніх сил прострілив. М'яч потрапив до захисника Бенфіки, однак потім відскочив до Алана Патріка – бразилець ефектним ударом від газону загнав третій гол у ворота Бенфіки!

Відео гола Патріка:

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Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
27 лютого
15569
Теги
Ліга Європи Відеоновини Шахтар Шахтар Бенфіка - Шахтар Бенфіка Бенфіка
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