Бенфіка – Шахтар – відео голів

Бенфіка приймає Шахтар в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео найцікавіших епізодів матчу на Футбол 24.

Бенфіка влаштувала стартовий тиск, який призвів до швидкого взяття воріт Шахтаря. Грімальдо з лівого флангу відкинув до центру на Піцці, той трохи просунувся вперед із м'ячем і розкішно поклав у дальній кут воріт Пятова.

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Відео гола Піцці:

Радість "орлів", однак, була недовгою. Уже за 3 хвилини донеччани зрівняли рахунок. Це Додо в швидкій контратаці "гірників" прострілив із правого флангу, а в боротьбі в районі воротарського майданчика Рубен Діаш спрямував м'яч у власні ворота.

Відео автогола Діаша:

Але під завісу першого тайму центрбек лісабонців реабілітувався за помилку. Він вистрибнув вище за всіх після навісу Піцці та ударом головою залишив поза справами Пятова.

Відео гола Діаша:

Відразу по перерві захисники Шахтаря привезли гол на власні ворота, намагаючись побудувати атаку з глибини. Матвієнко жахливо відпасував на Пятова, а першим на м'яч встиг Соуза. Дієго відкинув назад під удар Сілві, а той верхом послав снаряд у сітку.

Відео гола Сілви:

"Гірники" миттєво скоротили відставання в наступній же атаці. Тайсон навісив з кутового – Степаненко виграв позицію у штрафному майданчику та головою вразив ворота Бенфіки.

Відео гола Степаненка:

Шахтар позиційно обороняв вигідний рахунок, а на 71-й хвилині вибіг у контрвипад. Гості перевели атаку з правого флангу на лівий, Тайсон підключив Ісмаїлі, фулбек з останніх сил прострілив. М'яч потрапив до захисника Бенфіки, однак потім відскочив до Алана Патріка – бразилець ефектним ударом від газону загнав третій гол у ворота Бенфіки!

Відео гола Патріка: