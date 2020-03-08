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Колос – Шахтар – 3:4 – відео голів та огляд матчу

20:32 50 Читать на русском
Колос – Шахтар – 3:4 – відео голів та огляд матчу
Колос – Шахтар – відео голів та огляд матчу

Колос та Шахтар видали найрезультативніший матч у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Шахтар.

37’ Вадим Мілько
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
 
Тайсон 12’
Жуніор Мораєс 31’
Тете 60’
Жуніор Мораєс 81’
Маркос Антоніо 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуніор Мораєс
37’ Вадим Мілько
60’ Тете
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
81’ Жуніор Мораєс
90+6’ Маркос Антоніо

На київській Оболонь-Арені відбувся найрезультативніший матч 22 туру. Шахтар після голів Тайсона і Мораєса отримав, здавалося, комфортну перевагу, але підопічні Руслана Костишина завдяки точному удару Мілька повернулися в гру.

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Після перерви "гірники" знову збільшили гольовий відрив від суперника, але Колос, скориставшись помилками захисту Шахтаря, зумів відігратися. Перемогу команді Каштру приніс гол Мораєса на 81 хвилині.

Попри поразку, Колос зміг потрапити до верхньої шістки УПЛ. "Гірники" залишаються на вершині турнірної таблиці з 14-очковим відривом від Динамо.

Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шістку

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