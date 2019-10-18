Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо

Донеччани легко перемогли провінційний Колос з рахунком 6:0 в рамках 11-го туру УПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Луїш Каштру перед Лігою чемпіонів вирішив дати відпочинок Марлосу та Кривцову, які віддали багато сил у матчах за збірну. Степаненко пропускав гру через дискваліфікацію, а Ісмаїлі – через травму. Тому склад Шахтаря на гру з Колосом був неоптимальним: лівий фланг оборони закрив Сіпріано, черговий шанс в центрі захисту отримав юний Бондар, з перших хвилин з'явилися Тете та Коваленко.

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Ротація не завадила "гірникам" рознести суперника. Шахтар з перших хвилин заволодів ініціативою та забив швидкий гол. Тайсон зіграв на перехопленні в центрі поля, після чого м'яч відскочив до Мораєса – найкращий бомбардир УПЛ легко відкрив рахунок.

Колосу знадобилося декілька хвилин, щоб оговтатися, після чого гості розправили крила. Команда Руслана Костишина вкотре показала, що знає, як вправлятися з м'ячем. Спершу пробив Нехтій, потім хороша атака лівим флангом призвела до удару Волкова. Ще через деякий час Волков вже вирізав цікаву подачу зі своєї бровки, але Смирний не зумів акцентовано пробити.

Наставник Колоса через перебір жовтих карток спостерігав за грою з трибун, а його команда непогано атакувала. Намагалася швидко доводити справу до удару відразу після помилки "гірників". На жаль, інтрига вмерла надто рано – у другій половині першого тайму Шахтар забив 4 голи.

Коноплянка продемонстрував відмінну взаємодію з Тайсоном і послав м'яч у дальню "дев'ятку" – 2:0. Додо несподівано для всіх опинився на лівому фланзі атаки та видав феєричний рейд: на швидкості та дриблінгу проскочив кількох опонентів і елегантно пробив повз воротаря – 3:0.

Дуже хотів забити Тете. Партнери створили йому момент – арбітр скасував гол через офсайд. Тете змістився з правого флангу у штрафний майданчик і бахнув по воротах – над поперечиною. І все ж він записав своє прізвище в протокол. Щоправда, як асистент. Тайсон загострив, але Коноплянка та Мораєс трішки загралися, тоді капітан підхопив м'яч, обігрався з Тете та загнав м'яч у сітку – 4:0.

А ще через хвилину Тайсон оформив дубль, після того, як Мораєс отримав подарунок на чужій половині та кинув партнера у прорив. Шахтар зняв усі питання до перерви – 5:0. В таких умовах Каштру вирішив поберегти на загребське Динамо ще й Алана Патріка – замість нього вийшов Антоніо.

Другий тайм пішов за схожим сценарієм. Спершу атакував Шахтар, створюючи гостроту переважно зі стандартів, а через 10 хвилин Колос перехопив володіння м'ячем. Гості спробували закріпитися біля чужого штрафного, гру команди освіжила поява Морозка з лави запасних. Евген класно прострілив на дальню стійку, звідки Волков пробив у поперечину.

Період активності Колоса знову ні до чого не призвів, а Шахтар відповів результативно. Хороша атака правим флангом за участю Тете та Додо завершилася дивним промахом Мораєса. Жуніор виправився відразу: Тайсон розігнав контрвипад і відпасував на форварда, а той підготував удар і невідпорно пробив під дальню стійку.

Колос огризнувся ударами Сахневича та Морозка зі стандартів – Пятов був на місці. "Гірники" могли забивати ледь не щохвилини: парашут Коноплянки, удар впритул Тайсона, три шанси Коваленка після прострілів. Для чогось з'явився на полі Марлос, отримав ігровий час Борячук. На Андрія далеко в поле вийшов голкіпер, але той затягнув і віддав поганий пас на Антоніо. Яшков помилився після удару Марлоса, але й тут Борячук не зорієнтувався.

Натомість гості з Ковалівки організували ще дві хороші атаки з небезпечними передачами з правого флангу. Смирний у дотик замикав простріл Сахневича – трішки над воротами. У наступному епізоді Смирний відклеївся від захисників і пробив повз ціль. Костишин-молодший і Лисенко довели кількість ударів Колоса до 12, однак гол престижу не забили.

Шахтар продовжив переможну серію до 11 матчів і відірвався від переслідувачів на 13 очок. У вівторок "гірники" зіграють у Харкові проти загребського Динамо в Лізі чемпіонів. Колос з 14 балами залишився на 6 місці в турнірній таблиці. Ця команда зберегла обличчя, попри два розгроми від Динамо та Шахтаря із загальним рахунком 0:10.