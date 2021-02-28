Попри статус другої половинки суперзірки світового футболу, дівчина не забуває про цілком буденні радощі. Так, на публічних заходах її образ завжди є прикладом вишуканого стилю, але вдома вона залишається звичайною жінкою і турботливою мамою, якій зручно у лосинах та худі оверсайз. А ще не забуває про свою велику пристрасть – танці. Минулого року вона була ведучою на культовому фестивалі в Сан-Ремо і навіть продемонструвала свої здібності. Вийшло ефектно – Роналду виглядав дуже задоволеним.

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"Взуття або сумки? Не можу обрати... Обидві ці речі! Не можна виходити босоніж або без сумки, куди потрібно покласти все необхідне. Це не правда? Красива сумка і хороше взуття відіграє важливу роль в моєму гардеробі. Я практична жінка, у повсякденному житті люблю одягатися комфортно, щоб піклуватися про своїх дітей і тренуватися. Але я також сексуальна дівчина, якій потрібно носити класне плаття і високі підбори. Я думаю, що всі ми, жінки, трохи такі.

Ти все ще можеш танцювати перед дзеркалом, як в дитинстві? Звичайно, як на знімальному майданчику... Танці – моя пристрасть. Я займаюся балетом 15 років, і танець у мене в крові. Я завжди танцюю, кожного дня, мені просто потрібно трохи музики, в будь-якому ритмі. І моє тіло рухається, навіть не усвідомлюючи цього. Коли я танцюю, зв'язок із собою більший, ніж в будь-який інший момент. Танець – це частина моєї сутності як особистості. Кожен день мені потрібно трохи потанцювати... Моє тіло просить мене про це, і моє серце теж. Танці сформували мене як особистість, вони дали мені велику дисципліну, наполегливість і здоровий спосіб життя. Я хочу, щоб мої діти теж спробували. Коли пандемія закінчиться, я подумаю про це".

Невіддільна частина життя Джорджини – тренування. Не дивно, що фігурою 27-річної аргентинки захоплюються мільйони прихильників. Дівчина зізнається, що кайфує від тренувань, але вони для неї не самоціль. Звісно, не обійшлося без втручання Роналду. Форвард Ювентуса давно відомий монструозним ставленням до самовдосконалення. Не дивно, що він надихає та мотивує свою обраницю.

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"Це залежить від моменту. Бувають дні, коли я тренуюся більше, в інші – менше. Це залежить від того, чи потрібно мені це, чи хочеться. Я не схиблена на тому, щоб бути худою. Мені подобається моя фігура. Я дотримуюся хорошої та здорової дієти. Коли мені хочеться, я можу її порушити. Різноманітність – це ключ. Я б хотіла тренуватися щодня – по годині в день, 4-5 разів на тиждень.

Ми ділимо спортзал із Кріштіану, тому що він у нас в будинку лише один! Я багато чому в нього навчилася. Він допомагає мені, вчить і мотивує мене. Зрештою, ви є відображенням того, що ви бачите... І я бачу Роналду. Хоча я вже була здоровою і спортивною жінкою, сьогодні й кожен день завдяки йому я почуваюся ще краще. Спочатку мені було соромно тренуватися поруч, він все ще Кріштіану Роналду. Але потім все змінилося. Він – моє натхнення і моя велика любов.

Очевидно, що сім'я Кріштіану Роналду не може жити звичайним життям. Джорджина зізнається, що їм справді іноді хочеться просто сходити за покупками чи у кіно. Однак шалена популярність футболіста цього не дозволяє. У будь-якому публічному місці навколо нього збереться натовп прихильників. Якщо ж говорити про побутові речі, то Кріш банально має можливість навіть не задумуватися про таке.

"Без сумніву, моя сім'я – мій пріоритет. Мої діти і мій чоловік на першому місці. Я дуже дбаю про них, і моє серце в пастці, сповненій любові. Безперечно, материнство змінило мене на краще.

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Ні, Кріштіану не може ходити у супермаркет... Але останнім часом, завдяки маскам, ми кілька разів виходили в магазин... А кілька років тому нам навіть вдалося сходити в кіно! Він супертато і найкращий чоловік, про якого я могла мріяти. Але він не готує. Після тренувань увесь ранок Кріштіану заслуговує на те, щоб знайти на своєму столі тарілку гарячої їжі, приготовленої з любов'ю. У нас є шеф-кухар, а іноді готую я.

Замінити лампочку в нашому будинку неможливо, у нас такі високі стелі... Якби ви були Кріштіану Роналду, ви б міняли лампочку на рівні 6 метрів над землею?! Краще не треба. Натомість важливіше присвятити себе тому, щоб бути найкращим у своїй справі. Це правильно, що він зосереджений на своїй великій пристрасті. Про решту я подбаю. Я змушую все це працювати. Люблю піклуватися про свій дім і свою сім'ю".

За Роналду закріпилася слава перфекціоніста, який вимагає максимум від себе та усіх навколо. Португалець просто ненавидить програвати, але у футболі без цього ніяк. На щастя, він уміє контролювати себе і не дає невдачам повністю заполонити себе, що могло б створити незручності для його близьких. Як і його популярність. За Роналду стежать понад 500 млн користувачів у соцмережах. Джоржина з кількома десятками мільйонів підписників зовсім не заздрить і робить усе можливе, щоб приватність її сім'ї не була порушена.

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"Кріштіану настільки зрілий... Очевидно, якщо матч не вдався, це не промінчик сонця. Однак він знає, що футбол такий: іноді ти виграєш, а іноді програєш. Приймай це і завжди шукай можливість для удосконалення. У нього є розум, дух і тіло... Він повністю здивував мене, підкорив мене. Роналду самокритичний, відповідальний і любить те, що робить. Ідеальне поєднання.

500 мільйонів підписників Роналду? Я не заздрю, але я сильно захищаю своє приватне життя і конфіденційність нашої сім'ї, нашу близькість. Ми публічні люди, завжди дуже відкриті. Я намагаюся захистити їх (членів сім'ї – прим.) і себе. Наш світ".

Пара вже давно обжилася у столиці П'ємонту. На початку туринського етапу кар'єри Роналду та Джорджину викрили у відвідинах одного із місцевих храмів і пророкували вінчання. Поки цього не трапилося. Із початком пандемії все стало складнішим, адже сім'я португальця втратила одну з улюблених речей – можливість подорожувати. Однак Кріш все ж знаходить можливості для відпочинку поза ізоляцією. Через це його нещадно критикують. Його кохана ставиться до такого по-філософськи.

"У нас є будинок з садом, де діти можуть гратися. Нам нічого не бракує. Туринці дуже нас люблять. Мені тут добре.

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Я народилася в Буенос-Айресі, але виросла в містечку Хака, Іспанія. Я люблю гори. Але вода і сонце на моїй шкірі змушують мене почуватися по-справжньому добре. Ми сподіваємося, що скоро знову зможемо подорожувати. А критика... Це невід'ємна частина гри".

Обраниця Роналду демонструє свою зрілість і в інших речах. Джорджина визнає, що її життя складається дуже щасливо. Дівчина не втомлюється дякувати за це Богу та допомагати тим, хто цього потребує. Добрі вчинки пара намагається не афішувати, але іноді вони все ж стають надбанням громадськості.

"Я кожного дня озираюся назад. Дякую Богові за все прожите – хороше і не менш хороше. Навіть за те, наскільки мені пощастило. Але минуле залишилося позаду. Вважаю за краще жити сьогоденням і насолоджуватися цим. Якщо я оглянусь назад, то це означає міркувати, вчитися і дякувати. Потрібно жити теперішнім. Я навіть не живу майбутнім. Моє життя – більше, ніж мрія, це красива казка.

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Найкращий подарунок? Безкорисливість. Я не показую те, що роблю, тому що роблю це, щоб справді допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Допомога іншим робить мене щасливою".