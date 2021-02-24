Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не шкодує грошей на утримання своїх улюбленців.

Португалець виділив сімейний приватний літак, щоб доправити свою кішку по кличці Пепе з Італії в Іспанію, повідомляє Marca. Це унікальний підвид породи сфінкс – всього у світі таких лише 8.

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З улюбленицею Роналду трапилося нещастя – у Турині її переїхала машина. Родина зірки Ювентуса користується послугами елітного ветеринара, який працює в Іспанії. Туди Пепе вирушила на літаку, вартість однієї поїздки якого коштує 3 тисячі євро (стільки ж коштує і сама кішка).

В Іспанії за твариною ретельно доглядають лікарі і сестра Джорджини Родрігес – коханої Роналду.

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