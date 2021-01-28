Схоже, Кріштіану Роналду надовго запам'ятає 27-й день народження своєї коханої – Джорджини Родрігес.

Для святкування 27-річчя коханої Роналду вирушив на гірськолижний курорт. Парі довелось перетнути межу між регіонами, що перебувають у помаранчевій зоні.

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Як повідомляє Corriere dello Sport, Кріштіану ще й проживав у готелі, який офіційно був закритий. У мережі також з'явилось відео з Роналду та Джороджиною в горах. За порушення карантинних обмежень зірці Ювентуса загрожує покарання у вигляді штрафу.

Цікаво, що напередодні португалець не брав участі у поєдинку 1/4 розіграшу Кубка Італії проти СПАЛа (4:0).

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Відео з Роналду та Джорджиною в горах: