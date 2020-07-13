Джорджина станцювала гарячий тверк для фанатів – більше бачив лише Роналду

Поки зірковий форвард Ювентуса ледь не зазнав фіаско у поєдинку з Маліновським і компанією, його дівчина розважалась з подругами.

Кохана Кріштіану Роналду зазвичай тішить своїх прихильників в Instagram спокусливими фото та відеороликами з тренувань. Цього разу красуня вирішила урізноманітнити контент.

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Джорджина Родрігес опублікувала відео з еротичним тверком на свіжому повітрі, який слугував розминкою перед тренуванням. Варто відзначити, що компанію аргентинській моделі склали її не менш гарячі подруги.

На Instagram дівчини зірки Юве підписано близько 20 млн осіб, які вже стали свідками заворожуючого танцю.

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