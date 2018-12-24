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Роналду з Джорджиною відвідали лікарню для онкохворих дітей в Турині

22:20 343 Читать на русском
Роналду з Джорджиною відвідали лікарню для онкохворих дітей в Турині
Кріштіану Роналду з сім'єю / соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес підняв настрій десяткам дітей, відвідавши їх у госпіталі "Реджина Маргеріта" в Турині.

Пара вирушила з візитом до лікувального закладу після ранкового тренування Ювентуса. Там Роналду і Родрігес вручили різдвяні подарунки дітям, поспілкувалися з ними та їхніми батьками, з персоналом лікарні.

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Португалець не хотів, щоб його візит був публічним, але ця новина дуже швидко стала відомою, оскільки в соціальних мережах з'явилося багато фотографій, які зображують його з персоналом лікарні, а також з хворими дітьми.

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Теги
Італія Джорджина Родрігес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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