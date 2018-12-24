Роналду з Джорджиною відвідали лікарню для онкохворих дітей в Турині

Іспанія — 18:39 1467
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Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario Madridista
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Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболуУкраїна — 18:00 1876
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Динамо втратило одну позицію в історичному рейтингу Ліги чемпіонів, ПСЖ витіснив Шахтар з топ-30Ліга чемпіонів — 16:57 1819
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Хачеріді може повернутися в Динамо, – ЗМІУкраїна — 14:47 2515
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ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІФранція — 12:23 2372
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