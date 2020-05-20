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Роналду вкотре змінює зачіску – фото нового експерименту від Джорджини

10:36 1139 Читать на русском
Роналду вкотре змінює зачіску – фото нового експерименту від Джорджини
Джорджина і Кріштіану / Фото з відкритих джерел

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує змінювати імідж з ініціативи своєї дівчини Джорджини Родрігес.

Кохана португальця вирішила заплести своєму "клієнту" елегантні косички, чим похизувалась в Instagram.

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"Люблю обіймати своє кохання. Сьогодні вдень я практикую косички (ця модель точно вміє всидіти на місці)", – написала Джорджина під світлиною.

До слова, вчора, 19 травня, Роналду провів своє перше тренування після повернення в Турин. Упродовж кількох тижнів форвард Ювентуса перебував на рідній Мадейрі разом із сім'єю.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Дівчата футболістів Джорджина Родрігес
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