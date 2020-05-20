Роналду вкотре змінює зачіску – фото нового експерименту від Джорджини

Джорджина і Кріштіану / Фото з відкритих джерел

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує змінювати імідж з ініціативи своєї дівчини Джорджини Родрігес.

Кохана португальця вирішила заплести своєму "клієнту" елегантні косички, чим похизувалась в Instagram.

Президент ПСЖ заграє з Роналду

"Люблю обіймати своє кохання. Сьогодні вдень я практикую косички (ця модель точно вміє всидіти на місці)", – написала Джорджина під світлиною.

До слова, вчора, 19 травня, Роналду провів своє перше тренування після повернення в Турин. Упродовж кількох тижнів форвард Ювентуса перебував на рідній Мадейрі разом із сім'єю.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів