Дортмундська Борусія поповнила список команд, які зіграють на першому клубному Мундіалі в історії.

РБ Лейпциг після дуелі з Реалом вилетів з Ліги чемпіонів та втратив шанси покращити свій коефіцієнт. Таким чином, дортмундська Борусія гарантувала собі участь на Клубному ЧС-2025 як друга найкраща німецька команда після Баварії.

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Борусія офіційно стала двадцятим учасником чемпіонату світу та дев'ятим представником Європи (Челсі, Манчестер Сіті, Реал, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка). Барселона та Атлетіко ще ведуть боротьбу за другу іспанську путівку.

Нагадаємо, що Клубний ЧС відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року. У змаганні візьмуть участь 32 клуби з шести різних конфедерацій. На турнірі можуть зіграти Андрій Лунін, Михайло Мудрик і Анатолій Трубін.

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