У неділю, 17 грудня, ФІФА повідомила деталі проведення реформованого Клубного чемпіонату світу, який відбудеться у 2025 році.

Перший розіграш реформованого чемпіонату світу серед клубів відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року в США. Участь у турнірі візьмуть 32 команди. Відповідне рішення ухвалили у Джидді (Саудівська Аравія) на засіданні Ради ФІФА, повідомляє офіційний сайт Федерації.

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У Клубному ЧС-2025 гратимуть команди зі всіх 6-ти конфедерацій світу. Африку представлятимуть 4 команди (три переможці африканської ЛЧ і одна команда з найвищим рейтингом). Європа делегує 12 клубів – це 4 переможці Ліги чемпіонів за останні 4 роки (включно з сезоном 2023/24) та 8 команд з найвищим рейтингом УЄФА. На путівку за клубним рейтингом претендував Шахтар, але виліт "гірників" з ЛЧ унеможливив такий варіант.

Азію представлять 4 команди, КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка) – 4, КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6. Від Океанії поїде тільки один учасник. Останнім учасником Клубного чемпіонату світу-2025 стане команда з країни-господаря змагань (США), яку оголосять пізніше.

Всі команди поділять на 8 груп по 4 в кожному квартеті. Вони зіграють між собою по одній грі. Дві найкращі команди з групи вийдуть в 1/8 фіналу. Кожна стадія плей-офф складається з однієї гри. Матчу за третє місце на Клубному ЧС-2023 не передбачено.

Від Європи вже відомі вже 8 команд, які зіграють на Клубному чемпіонаті світу-2025. Це Челсі, Реал, Манчестер Сіті (переможці трьох останніх розіграшів Ліги чемпіонів). Відповідно до рейтингу, участь у турнірі собі вже забезпечили Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту та Бенфіка. Важливий нюанс – одну країну можуть представляти максимум дві команди. Тому учасники від Англії вже відомі, а та ж Барселона ризикує не поїхати на турнір (одну путівку від Іспанії вже забронював Реал, а Атлетіко дуже відірвався у клубному рейтингу). Найреальніший варіант для "блаугранас" зіграти на Клубному чемпіонаті світу-2025 – виграти Лігу чемпіонів 2023/24.

Окрім вищеперерахованих представників Європи, стали відомі ще кілька учасників турніру з інших країн. Це Аль-Ахлі (Єгипет), Відад (Марокко), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Урава Редс (Японія), Монтеррей (Мексика), Сіетл (США), Леон (Мексика), Окленд (Нова Зеландія), Палмейрас, Фламенго та Флуміненсе (усі – Бразилія).

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