Реал Мадрид у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не зміг перемогти РБ Лейпциг (1:1), але все одно став чвертьфіналістом. Звіт читайте на "Футбол 24".

Мадридці перемогли у виїзній зустрічі з РБ Лейпциг, але зміст гри не відповідав очікуванням. Звісно, у Реала були кадрові проблеми, однак все одно – "вершкові" створили занадто мало, забили один гол на чистому генії Браїма й втримались завдяки Луніну. Аби втримати 1:0, Андрію довелося побити рекорд Куртуа за кількістю сейвів у плей-офф ЛЧ (9).

Після того підопічні Карло Анчелотті теж не вражали, хоча склад був близьким до оптимального. Нічиї з Райо Вальєкано та Валенсією, важка мінімальна звитяга над Севільєю, постійні провали перших таймів і проблеми під пресингом тривожили фанів "бланкос". РБ Лейпциг круто тиснув на іспанців вдома – а значить міг притиснути і на "Бернабеу".

Черговий провальний перший тайм Реала. Карло Анчелотті перемудрив з обережністю.

Головною проблемою мадридців у Німеччині стали контратаки через центр, яких у РБ набігло вдосталь. Та і в цілому під зонним пресингом Лейпцига було важко. У домашці Карло Анчелотті вирішив перестрахуватись, випустивши одразу двох сильних руйнівників у опорінй зоні – Камавінгу й Чуамені.

Оборонявся Реал у блоці 4-4-2, уникаючи високого пресингу. Набагато цікавішою стала побудова позиційної атаки. У білд-апі до центральних захисників опускався Кроос, формуючи 3-в-2 у першій фазі. При цьому на його позиції в центрі часто з'являвся фулбек Карвахаль, в той час як Вальверде один відповідав за весь фланг. Беллінгем вільно обирав позицію, допомагаючи у конкретній зоні.

Всі ці схеми теоретично допомогали грати на стримування, адже в центрі була рівність, Вальверде міг падати п'ятим у лінію (нівелюючи ривки Раума), а Джуд створював необхідну більшість на звуженому просторі. В атаці ж вийшла якась каша – Реал вперто намагався пройти Лейпциг через лівий фланг, регулярно ігноруючи самотнього Вальверде.

Господарі самі заганяли себе під пресинг РБ, працюючи тільки на одній половині поля. Як наслідок, перший тайм "вершкові" завершили взагалі без моментів. "Королівський клуб" завдав всього 4 удари сумарною гостротою в 0,08 очікуваних голів.

РБ Лейпциг мав забивати до перерви

Що найбільш прикро для Реала, нейтралізувати контратаки німців теж вдавалося так собі. Загалом перший тайм дійсно виявився нудним і бідним на події, але 2,5 гольових нагоди команда Марко Розе створила. Вже на 9-й хвилині Шешко вивалювався віч-на-віч з Луніним, стартувавши з центру поля, однак прошити Андрія не вдалося – а лайнсмен помітив явний офсайд.

На 15-й Раум обігрався з Шешко на лівому фланзі й зробив слалом, завершивши його передачею в в зону між центрбеками на Опенда. Лої міг котити на Ольмо, однак вирішив пробивати сам з лінії півкола. М'яч звалився з його ніг. Зате на 17-й, після класного переведення від Ольмо й вривання на лівий край штрафного удар у Опенда вдався – втім, м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

На 41-й хвилині непоганий шанс відзначитись мав Сіммонс, який відкрився на лівому куті карного майданчика й спробував закрутити в дев'ятку. На щастя для Луніна, постріл виявився слабким. Зрештою, після кутового на 42-й зі схожої позиції бахнув Опенда – вийшло сильно, з лету, але повз ворота.

Карло Анчелотті зробив висновки й провів перестановки. Гра трішечки розкрилась – і пішли голи

Тренерський штаб Реала зрозумів, що з центром поля перемудрили. У роздягальні була проведена заміна – замість Камавінги вийшов Родріго. Це означало повернення Вальверде в опорну зону, в той час як бразилець мав бігати по правому флангу, використовуючи ізоляції. Принаймні, так виглядало в теорії.

На практиці гра дійсно трішечки розкрилась. Емоцій стало більше, швидкості зросли, однак особливого покращення в атаці Реала не відбулося – "вершкові" мали тільки декілька контратак без нормального завершення. РБ теж мав, але діяв гостріше.

Вже на 49-й хвилині німці могли відкрити рахунок. Опенда втік по лівому флангу, Лунін вийшов на перехоплення – і не зміг відібрати м'яч! На щастя, поруч опинився Начо, якого Лої теж змушений був обігрувати. У цю мить Андрій і видряпав сферу з ніг нападника. Фартонуло.

Наступного гострого моменту довелося чекати аж до 63-ї хвилини, коли Родріго опинився на правому краю штрафного й пробив у ближній. Попри рикошет, Ґулачі парирував. Перед цим ще була атака із заблокованим пострілом Родріго та ударом Крооса в дев'ятку, який витягнув голкіпер – однак там був фол з боку "вершкових".

Голом взагалі не пахло, однак на 65-й хвилині рахунок несподівано відкрив Реал. Кроос перехопив пас на власній третині поля й одразу скинув Беллінгему, а той протягнув м'яч метрів на 60. Дочекавшись ривка Віні у штрафний, Джуд покотив йому під удар – Ґулачі не мав жодних шансів. 1:0! Здавалося, що інтрига в протистоянні закрита.

Втім, РБ Лейпциг після цього завівся. Вже на 67-й хвилині німці мали забивати, однак спочатку Рюдігер не дав Шешко замкнути простріл на дальній стійці, а потім кинувся під удар Сіммонса в лівий нижній. Тим не менш, ще за хвилину "ротен буллен" повернулись у гру – Раум без спротиву подав на дальній кут воротарського, а Орбан випередив Начо й головою пробив у правий нижній. 1:1!

РБ Лейпциг мав переводити гру в овертайм

У подальші 20 хвилин Реалу не було чим пишатись. Підопічні Карло Анчелотті швидко втрачали контроль над грою, звалившись до захисту результату. Поява Модріча нічим не допомогла. РБ Лейпциг повірив у себе й пішов уперед.

Гостям бракувало конкретики, однак з 80-х хвилин за Луніна стало лячно. На 81 він спокійно взяв зільний лонгшот Хенрікса по центру, а на 82-й подачу з кутового дали замкнути Орбану – той пробив з рикошетом від газону, однак м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. У компенсований же час Ольмо з лівого кута штрафного закинув м'яч в район лінії воротарського, несподівано перекинувши Луніна – українця врятувала поперечка.

На жаль для німців, дотиснути Реала не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию, що означало прохід Реала. Вигравши протистояння з рахунком 2:1, мадридці стали чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24.

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