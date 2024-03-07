Дортмундская Боруссия пополнила список команд, которые сыграют на первом клубном Мундиале в истории.

РБ Лейпциг после дуэли с Реалом вылетел из Лиги чемпионов и потерял шансы улучшить свой коэффициент. Таким образом, дортмундская Боруссия гарантировала себе участие на Клубном ЧМ-2025 как вторая лучшая немецкая команда после Баварии.

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Боруссия официально стала двадцатым участником чемпионата мира и девятым представителем Европы (Челси, Манчестер Сити, Реал, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика). Барселона и Атлетико еще ведут борьбу за вторую испанскую путевку.

Напомним, что Клубный ЧМ состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. В соревновании примут участие 32 клуба из шести различных конфедераций. На турнире могут сыграть Андрей Лунин, Михаил Мудрик и Анатолий Трубин.

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