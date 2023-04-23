Рексем за тур до фінішу гарантував собі перше місце у п'ятому дивізіоні Англії і отримав чемпіонський кубок.

У 45-му турі Національної ліги Англії Рексем обіграв Борем Вуд (3:1) і за тур до фінішу гарантував собі перше місце. Валлійський клуб став недосяжним для Ноттс Каунті, а в наступному сезоні гратиме в Лізі 2 (четвертий за рангом дивізіон Англії).

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Традиційно для таких випадків не обійшлося без масових гулянь – команді вручили трофей, а фанати повибігали на поле, розділивши радість зі своїми кумирами. Не стримав сліз навіть зірковий власник Рексема.

Як відомо, ним є відомий канадський актор і зірка "Дедпулу" Раян Рейнольдс, який придбав клуб у 2020-му. Нещодавно до Рексема приєднався Бен Фостер – 40-річний екс-голкіпер МЮ та збірної Англії відновив кар'єру і допоміг команді виграти дивізіон, ставши героєм матчу проти прямого конкурента.

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