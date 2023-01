Сьоме січня 2023 року закарбувалося в історії Рексема, як один із найкращих днів клубу. "Ред Дреґонс" здолали Ковентрі у третьому раунді Кубка Англії (4:3) і вперше з 2000-го візьмуть участь в 1/16 фіналу. Раян Рейнольдс, відомий канадський актор та співвласник Рексема, одразу прокоментував цю історичну перемогу в Твіттері: "Я цілковито та тотально знесловлений. Що за клуб. Що за місто. Що за перемога. Рексем назавжди".

Містер Рейнольдс більше за будь-кого заслужив на ці емоції. Зірка "Дедпулу" у 2020-му придбав "Робінс" (інше прізвисько Рексема) разом із Робом МакЕленні, автором ситкому "У Філадельфії завжди сонячно". Обидва співвласники мають кельтське походження, яке і спонукало їх придбати клуб п'ятого дивізіону на знак пошани до предків. "Рексем – домівка однієї з найкрасивіших історій на Землі", – сказав Рейнольдс під час нагородження подякою від ради Рексем Каунті. Історія "червоних драконів" свідчить, що їхній власник не збрехав.

Рексем, найстаріший футбольний клуб Уельсу, був заснований 4 жовтня 1864 року групою професійних крикетерів у пабі Turf Tavern (нині – Turf Hotel). Крикет – літній вид спорту, тож гравці заснували футбольний клуб, щоб бути активними взимку. Також Рексем – третій найстаріший професіональний клуб світу після Ноттс Каунті та Сток Сіті.

"Робінс", на відміну від "сорок" та "гончарів", ніколи не грали у Першому дивізіоні, тобто АПЛ. Найбільші досягнення Рексема – Трофей Футбольної Ліги (2005), 23 Кубки Уельсу та 5 участей у Кубку володарів кубків, де валлійці у 1984-му обіграли Порту – 1:0. Та з 1995-го Рексем не може змагатися в турнірах Англії та Уельсу одночасно; такі правила.

Головні суперники "Ред Дреґонс" – не Кардіфф та Суонсі, а Честер і Шрусбері. Протистояння Рексема та Честера називається Cross-border derby, або Дербі прикордоння: міста розташовані на відстані в 12 миль, неподалік англо-валлійського кордону. Дева, стадіон Честера, стоїть власне на границі; завдяки ній Рексем сильніше пов’язаний з Англією, ніж із рештою Уельсу. Кардіфф, Суонсі та Ньюпорт – три найбільші міста країни – з‘єднані з Англією лише морем.

Географічне розташування Рексема – рушійна сила та гальмо міста і клубу, їхній дар і прокляття водночас. "Робінс" тримають рекорд за кількістю Кубків Уельсу, проте, на відміну від Кардіффа та Суонсі, ніколи не вигравали бодай четвертий дивізіон. Рексем п'ять разів грав у Кубку володарів кубків, але Кардіфф брав участь аж у тринадцяти його розіграшах. "Червоні дракони" живуть майже 160 років, та ні разу не вигравали ані Кубка Ліги (Суонсі, 2012-13), ані Кубка Англії (Кардіфф, 1926-27).

Рексем недостатньо хороший для Англії, проте акселерат для Уельсу. Тінейджер, що ніяк не подорослішає через брак виховання. Він, може, і супер, але не герой. Дуже нагадує Дедпула, чи не так?

Рейнольдс придбав валлійський клуб 16 листопада 2020 року і відразу почав його вдосконалювати. Новим менеджером Рексема став Філ Паркінсон, фіналіст Кубка Ліги 2012-13 на чолі Бредфорда. Команду посилили як молоді, так і зрілі зірки Футбольної Ліги: захисники Бен Тозер та Аарон Гейден, хавбек Джеймс Джонс і плеймейкер Джордан Дейвіс, вихованець "Робінс". Найбільший трансфер Рексема — Пол Маллін, нападник Кембриджа і топ-страйкер Ліги 2 в сезоні 2020-21. Саме Маллін забив ключовий м‘яч у ворота Ковентрі, завдяки чому "червоні дракони" вперше за 23 роки зіграють у четвертому раунді FA Cup.

Сезон 2020-21 Рексем, який до придбання клубу Рейнольдсом та МакЕленні йшов на 20 місці, завершив восьмим. Сезон 2021-22 "Ред Дреґонс" завершили на другій позиції та здобули можливість вийти до четвертого дивізіону, проте в екстратаймах зазнали поразки від Ґрімсбі (4:5). Та Рейнольдс не впадав у відчай: "Можливо, ми не дійдемо до Прем‘єр-ліги, та якщо цей клуб підніметься на один-два дивізіони вище, це буде епічно, правда? Це історія". Терпіння канадцю не позичати.

30 червня 2021-го Рексем уклав партнерство з ТікТоком, який на 2 роки став титульним спонсором клубу. Така угода дозволила "Робінс" залучити сотні тисяч нових фанів: за 1,5 роки кількість фоловерів Рексема в Твіттері виросла до 302 700, а в ТікТоку – до 557 700. Для порівняння, Брайтон, середняк Прем‘єр-ліги, має в Твіттері 745 300 підписників. Блискучі показники як на клуб, що поки навіть не змагається у Футбольній Лізі.

Це не перше придбання клубу non-league амбіційним і небайдужим до футболу бізнесменом. У січні 2020-го Марк Стотт, житловий магнат зі Стокпорта, придбав місцевий клуб, Стокпорт Каунті, що тоді виступав у п'ятому дивізіоні. Він погасив борги "Геттерс" (£7,7 млн) і розпочав перебудову команди, запросивши на пост менеджера Дейва Чаллінора. До Стокпорта прийшли молоді та зрілі зірки Футбольної Ліги: Ентоні Сарчевіч, Оллі Кренкшоу та Каллум Кампс. RR McReynolds, на відміну від містера Стотта, хочуть не тільки зробити Рексем прибутковим, але й прославити його на весь світ. Вони, як і валлійський футбол, прагнуть бути почутими та впізнаваними.

Рейнольдс та МакЕленні за рекордно короткий час таки змусили весь світ заговорити про Рексем. 24 серпня 2022-го Disney випустив 18-серійний документальний фільм Welcome to Wrexham, натхненний Sunderland ‘Til I Die виробництва Джеймса Кордена. Телевізійний серіал, що здобув чималу популярність у Великій Британії та США, показує і повсякдення срібного призера Конференції, і його власників у вирі будівництва клубу, що в 2011-му був на межі ліквідації. "Я маю телевізійні гроші, тому мені потрібні супергеройські, кінозіркові гроші", – так Роб МакЕленні у фільмі описав партнерство з Рейнольдсом, яке дозволило дуету акторів купити "Робінс".

9 грудня 2022 року на стадіон Рексема, Рейскорс Ґраунд, прибув Король Чарльз III з дружиною Камілою. Рейнольдс та МакЕленні зустрілися з монаршою парою та обговорили зйомки у другому сезоні телесеріалу Welcome to Wrexham. Його Величність прокоментував зустріч так: "Я мав змогу бачити одне із чудес Рексема – футбольний клуб, який позначив Рексем на мапі, як ніколи раніше".

Так буває, коли людина – точніше, двоє людей – мають супергеройські амбіції. Як співав Дрейк, stadium packed, just glad to see the city on the map.

Всеволод Жейко, спеціально для Футбол 24

