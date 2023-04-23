Рексем за тур до финиша гарантировал себе первое место в пятом дивизионе Англии и получил чемпионский кубок.

В 45-м туре Национальной лиги Англии Рексем обыграл Борем Вуд (3:1) и за тур до финиша гарантировал первое место. Валлийский клуб стал недостижимым для Ноттс Каунти, а в следующем сезоне будет играть в Лиге 2 (четвертый по рангу дивизион Англии).

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Традиционно для таких случаев не обошлось без массовых гуляний – команде вручили трофей, а фанаты выбежали на поле, разделив радость со своими кумирами. Не сдержал слез даже звездный владелец Рексема.

Как известно, им является известный канадский актер и звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс, который купил клуб в 2020-м. Недавно к Рексему присоединился Бен Фостер – 40-летний экс-голкипер МЮ и сборной Англии возобновил карьеру и помог команде выиграть дивизион, став героем матча против прямого конкурента.

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