У матчі чемпіонату Португалії Академіко Візеу – Олівейренсе (1:4) екс-форвард збірної Японії (89 матчів, 55 голів) вперше зіграв за нову команду. Кадзуйосі Міура вийшов на поле на 90-й хвилині, результативними діями відзначитися не встиг. Олівейренсе набрав 37 очок і посідає 9 місце, поставивши підніжку супернику, який претендує на вихід в еліту.

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Міура у свої 56 вважається найстаршим чинним професіональним футболістом світу. Японський центрфорвард почав ще у 80-х, упродовж кар'єри пограв за два десятка клубів, встиг побувати у Дженоа, Сантосі та Динамо Загреб.

Цікаво, що в Україні йому міг би скласти конкурецнію Микола Лиховидов – 57-річний граючий президент клубу Реал Фарма досі виходить на поле у Другій лізі.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 роки