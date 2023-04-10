Національна ліга Англії, 43-й тур

Рексем – Ноттс Каунті – 3:2

Голи: Маллен, 48, Менді, 69, Лі, 78 – Босток, 45+4, Кемерон, 75

На 90+7-й хвилині Кедвін Скотт не реалізував пенальті (воротар)

Обидві команди набрали по 100 очок у турнірній таблиці, при цьому Ноттс зіграли на одну гру більше. В очній зустрічі валлійський Рексем здолав свого суперника з рахунком 3:2. Перемога господарів стала вольовою, оскільки перший тайм залишився за Ноттс Каунті – забив Джон Босток. Він відомий тим, що в 14-річному віці відмовився змінити академію Крістал Пелас на академію Барселони. У підсумку за свою 17-річну кар'єру Босток змінив 15 різних клубів у п'яти країнах, поки не осів у Ноттс Каунті. Цей гол у ворота Рексема став для нього першим з 2016 року.

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Після перерви господарі зробили камбек, а потім знову пропустили. Переможний м'яч за валлійців забив Елліот Лі на 78-й хвилині. Ноттс Каунті мав усі шанси врятуватися в цій зустрічі: на 90+7-й хвилині гості заробили пенальті, але не змогли його реалізувати – з ударом Кедвіна Скотта впорався Бен Фостер. Примітно, що 39-річний воротар приєднався до Рексема наприкінці березня – півтора місяця тому!

Таким чином, Рексем вийшов в одноосібні лідери п'ятого дивізіону Англії і зробив ще один крок у бік підвищення, йому залишилося зіграти в Національній лізі ще 3 матчі. Команда Філіпа Паркінсона близька до того, щоб отримати пряму путівку в Лігу 2.

Якщо Ноттс фінішує другим, йому доведеться грати в плей-офф за право підвищитися в класі.

Нагадаємо, що нещодавно Рексем був придбаний голлівудським актором Раяном Рейнольдсом.