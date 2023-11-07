"Насридів" покарали технічною поразкою та штрафом у 6001 євро за мотивами матчу першого раунду Кубка Іспанії проти Ароси, інформує прес-служба RFEF.

Шахтар отримає технічну поразку, Срна досі тренер, Криськіва "розірвало" – новий конфуз іспанських ЗМІ

На полі Гранада перемогла 3:0, але припустилася фатальної помилки у заявці. Головний тренер "червоно-білих" Пако Лопес не мав права задіяти в цій зустрічі Адріана Лопеса. Голкіпер був заявлений Гранадою за резервну команду U-23, коли йому вже виповнилися повні 24 роки – це заборонено регламентом. Адріан відіграв повний матч і фактично прирік свій клуб на виліт. У Гранади є 10 днів на апеляцію, але вона виглядає безнадійною. 15 листопада на жеребкуванні другого раунду наступного суперника дізнається Ароса – представник п'ятого дивізіону.

"Кабінетні" вильоти з Кубка Іспанії – далеко не рідкість. У 2015-му Реал самоліквідувався через нелегальний вихід росіянина Дениса Черишева, а жіноча команда Барселони минулого сезону втратила требл через неуважність з Гейзе Феррейрою. Щоправда, тоді порушники не відбули дискваліфікацію, а в Гранади виникли негаразди зі заявкою молодіжки.

Барса та Баварія достроково хочуть в плей-офф, у Мілана і команди Трубіна однакова біда: топ-5 матчів Ліги чемпіонів