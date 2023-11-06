У вівторок стартує четвертий раунд групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR вибрав матчі, які варто подивитися, щоб сповна насолодитися атмосферою Ліги чемпіонів.

Шахтар – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ми уже перетнули екватор турніру. Після матчів 4-го туру кілька команд повинні гарантувати собі участь у плей-офф. Відповідно будуть і такі, хто втратить на це шанси, тому буде змушений коригувати свої цілі. Ще одна особливість цього етапу Ліги чемпіонів полягає в тому, що на нас чекають дзеркальні матчі. Два тижні тому ці ж пари вже грали між собою, а тепер просто змінять місця проведення поєдинків.

Шахтар – Барселона (вівторок, 19:45)

Каталонці – одна з тих команд, які мають у своєму активі максимум очок після трьох турів. Хаві Ернандес не соромиться говорити про плей-офф та навіть наступну ціль своєї команди: "Вихід у плей-оф – перша мета, завтра у нас буде можливість реалізувати її, ми не можемо втратити цю можливість. Наша друга мета – посісти перше місце в групі".

У столиці Каталонії Шахтар продемонстрував, що здатен бодай епізодами створити проблеми фавориту. Однак у номінально домашньому матчі "гірникам" не допоможуть Конопля і Бондаренко – два надзвичайно важливих гравці. Замінити їх без втрати якості неможливо. Кадрові проблеми Барселони не настільки критичні, тож єдиним питанням залишається, чи здатні чемпіони України створити диво.

Борусія Д – Ньюкасл (вівторок, 19:45)

Цей матч може стати ключовим у боротьбі за плей-офф. Борусія несподівано привезла з Англії три очки й повернулася у гру. Після половини турнірного шляху в цих команд по чотири залікових пункти. За підтримки рідних трибун "джмелі" цілком можуть замахнутися на ще одну перемогу.

Ньюкаслу ж належить довести, що погром ПСЖ не був випадковим. Після тієї гри про "сорок" почали говорити як про грізну силу. Результати в АПЛ це частково доводять, але Ліга чемпіонів – швидкоплинний турнір. Ще одну осічку просто не буде, де надолужити. Права на помилку більше немає. Зрештою, нічия також не буде катастрофою. До того ж такому результату буде радий Мілан.

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Мілан – ПСЖ (вівторок, 22:00)

"Россонері" після потужної трансферної кампанії непогано почали сезон. Однак це тривало лише до того, як у календарі почали з'являтися сильні суперники. Подейкують, що Стефано Піолі звільнять, якщо не вдасться вийти з групи ЛЧ. Що ж, розраховувати на успіх важко, якщо не забивати. "Суха" серія італійців у цьому турнірі триває вже п'ять матчів, і зовсім не має гарантій, що не додасться ще один.

ПСЖ здобув розгромну перемогу вдома і на Сан-Сіро їде з бажанням повторити. Підопічні Луїса Енріке після ляпаса від Ньюкасла виключно перемагають, в кожному з останніх п'яти матчів забивши по три голи. Успіх на полі Мілана майже вирішить для парижан завдання щодо виходу в плей-офф, тож з мотивацією проблем не буде. Інша річ, як впорається з нервами Доннарумма. Тіфозі точно спробують влаштувати для голкіпера психологічне пекло.

Реал Сосьєдад – Бенфіка (середа, 19:45)

Дуель сенсаційного лідера групи D та головного аутсайдера. Бенфіка торік грала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а зараз має всі шанси вилетіти вже після четвертого туру групового етапу. Варіантів у команди Анатолія Трубіна просто немає – неодмінно потрібно перемагати. Українець знову повинен зіграти, але головні питання не до нього. Атака "орлів" має нарешті почати забивати. Поки Бенфіка та Мілан – єдині команди турніру, які досі не мають жодного гола.

Нічию з Інтером в першому турі сприймали як випадковість, але далі Реал Сосьєдад здобув дві перемоги й наразі навіть очолює квартет завдяки кращим додатковим показникам. Іспанці вже присоромили усіх можливих критиків, а тепер мріють завершити почате. Перемога гарантує їм лігочемпіонівську весну.

Баварія – Галатасарай (середа, 22:00)

У Стамбулі команди видали дуже класний матч. Галатасарай створив чимало проблем фавориту, аж поки Харрі Кейн не взяв справу в свої руки. Єдине, чого бракує Баварії – це стабільності. Вона легко може забити вісім голів аутсайдеру, винести Борусію з рахунком 4:0, а поміж цим вилетіти з кубка ледь не від аматорів. Передбачити, якими мюнхенці будуть в середу ввечері, нереально.

Галатасарай, точно та команда, яка скористається найменшими проблемами суперника з концентрацією. У чемпіонаті Туреччини цього сезону саме він виконує роль Баварії, не помічаючи опонентів. До того ж також має свого "Кейна" – Мауро Ікарді забиває майже в кожному матчі.