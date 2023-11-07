"Насридов" наказали техническим поражением и штрафом в 6001 евро по мотивам матча первого раунда Кубка Испании против Аросы, сообщает пресс-служба RFEF.

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На поле Гранада победила 3:0, но допустила роковую ошибку в заявке. Главный тренер "красно-белых" Пако Лопес не имел права задействовать в этой встрече Адриана Лопеса. Голкипер был заявлен Гранадой за резервную команду U-23, когда ему уже исполнились полные 24 года – это запрещено регламентом. Адриан отыграл полный матч и фактически обрек свой клуб на вылет. У Гранады есть 10 дней на апелляцию, но она выглядит безнадежной. 15 ноября на жеребьевке второго раунда следующего соперника узнает Ароса – представитель пятого дивизиона.

"Кабинетные" вылеты из Кубка Испании – далеко не редкость. В 2015-м Реал самоликвидировался из-за нелегального выхода россиянина Дениса Черышева, а женская команда Барселоны в прошлом сезоне потеряла требл из-за невнимательности с Гейзе Феррейрой. Правда, тогда нарушители не отбыли дисквалификацию, а у Гранады возникли проблемы с заявкой молодежи.

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