Матч Шахтаря і Барселони у 4 турі Ліги чемпіонів дарує смішні ситуації ще до стартового свистка.

Кожна зустріч з представниками України стає величезним випробуванням для іспанських ЗМІ. Цього разу відзначилося Mundo Deportivo.

Шахтар у похмурому Гамбурзі: про що свідчить показова прес-конференція Пушіча

Каталонське видання спробувало спрогнозувати склад Шахтаря на поєдинок в Гамбурзі. Перший фейл – у основі Конопля, який насправді відбуватиме дискваліфікацію за перебір жовтих карток. Ймовірно, каталонці сподіваються на технічну поразку "гірників". Також вони чомусь одночасно поставили Криськіва у старт і в запас. Вишенька на торті – Срна досі тренер донеччан, хоча Пушіч керував командою вже у першій зустрічі 2 тижні тому.

Додамо, що матч Шахтар – Барселона відбудеться сьогодні, початок о 19:45. Після 3 турів "гірники" мають 3 очки, а у каталонців максимум.

Шахтар – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів