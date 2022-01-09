Клопп через хворобу пропустив виїзний поєдинок АПЛ проти Челсі, але після отримання негативного результату тесту на COVID-19 тренеру дозволили повернутися на своє робоче місце. Відповідно, німець присутній на сьогоднішньому кубковому поєдинку проти Шрусбері Таун, інформує офіційний Twitter "червоних".

Ліверпуль та Манчестер Сіті боротимуться за Гаві – вундеркінду обіцяють 50-разове підвищення зарплатні

"На щастя, у мене вже все добре. Дякую богу за змогу отримати вакцинацію. Я почувався погано, але, на щастя, це була легка форма. Впевнений, це лише тому, що я отримав свої уколи, включно з бустерною дозою. Перебувати окремо від команди та персоналу – дуже дивний досвід", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, наразі Ліверпуль посідає третє місце в АПЛ, а у півфінальних матчах Кубка ліги зіграє з Арсеналом.

Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають