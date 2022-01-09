Клопп успешно вылечился от коронавируса: "Спасибо богу за возможность получить вакцинацию"
Наставник Ливерпуля получил разрешение руководить действиями команды в сегодняшнем поединке 1/32 финала Кубка Англии против Шрусбери.
Клопп из-за болезни пропустил выездной поединок АПЛ против Челси, но после получения отрицательного результата теста на COVID-19 тренеру разрешили вернуться на свое рабочее место. Соответственно, немец присутствует на сегодняшнем кубковом поединке против Шрусбери Таун, сообщает официальный Twitter "красных".
Ливерпуль и Манчестер Сити будут бороться за Гави – вундеркинду обещают 50-кратное повышение зарплаты
"К счастью, у меня уже все хорошо. Спасибо богу за возможность получить вакцинацию. Я чувствовал себя плохо, но, к счастью, это была легкая форма. Уверен, это только потому, что я получил свои уколы, включая бустерную дозу. Находиться отдельно от команды и персонала – очень удивительный опыт", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.
Напомним, что сейчас Ливерпуль занимает третье место в АПЛ, а в полуфинальных матчах Кубка лиги сыграет с Арсеналом.
Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають