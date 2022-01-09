Клопп из-за болезни пропустил выездной поединок АПЛ против Челси, но после получения отрицательного результата теста на COVID-19 тренеру разрешили вернуться на свое рабочее место. Соответственно, немец присутствует на сегодняшнем кубковом поединке против Шрусбери Таун, сообщает официальный Twitter "красных".

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"К счастью, у меня уже все хорошо. Спасибо богу за возможность получить вакцинацию. Я чувствовал себя плохо, но, к счастью, это была легкая форма. Уверен, это только потому, что я получил свои уколы, включая бустерную дозу. Находиться отдельно от команды и персонала – очень удивительный опыт", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что сейчас Ливерпуль занимает третье место в АПЛ, а в полуфинальных матчах Кубка лиги сыграет с Арсеналом.

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