Микола Матвієнко покинув рідний Крим, у 12 років почав самостійне життя і пройшов кілька оренд, щоб нарешті закріпитися в основі Шахтаря. Коріння виросло настільки сильним, що ніяк не вдається здійснити мрію про АПЛ. Задовольнити апетити Ріната Ахметова не зміг навіть один лондонський гранд.

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Ще більша драма – стосунки зі сім'єю, яка обрала життя в окупації. Брат Матвієнка не посоромився брати участь в "чемпіонаті Криму", поки Микола у статусі капітана виводить збірну України на Євро. До вашої уваги черговий герой проєкту "Український ген" на YoyTube-каналі "Футбол 24".