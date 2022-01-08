Півзахисник Барселони Гаві привернув до своєї персони увагу іменитих клубів та тренерів. Особливий інтерес є з АПЛ.

17-річний іспанець є пріоритетною трансферною ціллю Юргена Клоппа, стверджує El Nacional. Керівництво Ліверпуля теж вбачає перспективу у гравцеві й зацікавлене у його підписанні.

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Щоб переконати Гаві перебратись на Туманний Альбіон, мерсисайдці готові запропонувати йому 96 тисяч євро зарплатні за тиждень. Ця сума у 50 разів більша від тої, яку він зараз отримує на Камп Ноу.

Окрім Ліверпуля, серйозний інтерес до іспанця проявляє Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола хотів би бачити Гаві на Етіхаді, але 17-річний хавбек сумнівається, чи варто робити такий серйозний крок на старті своєї кар'єри.

На користь обох грандів грає той факт, що Барселона потребує коштів і керівництво може погодитися на продаж свого вундеркінда. У контракті Гаві прописана клаусула в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, талант сенсаційно увірвався в першу команду "блаугранас" та зумів стати важливим гравцем у колективі Хаві. Цього сезону в його активі 23 матчі, гол та три результативні передачі.

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