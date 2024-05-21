Центральний захисник Мілана Сімон К'яєр заявив, що його час перебування в стані "россонері" добігає кінця.

Контракт К'яєра з Міланом завершиться наприкінці червня, після чого датчанин покине "россонері". Про це Сімон заявив в інтерв'ю клубному телеканалу. Таким чином, матч 38-го туру Серії А з Салернітаною стане для нього останнім.

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"Наприкінці цієї довгої пригоди я відчуваю як позитивні, так і негативні емоції. Уже кілька місяців мене не покидає відчуття, що пора закінчувати. Попереду на мене чекає нова пригода. Думаю, зараз слушний час. Очевидно, я міг би дати Мілану більше. Після Євро-2024 я хотів би знайти місце, де зможу продовжити грати у футбол", – сказав К'яєр.

Сімон захищає кольори Мілана з 2020 року. За цей час він провів у складі команди 120 матчів і забив 1 м'яч. У сезоні 2021/22 К'яєр виграв у складі "россонері" Скудетто.

Нагадаємо, що влітку 2020 року, перед підписанням контракту з Міланом, Сімон працевлаштувався в Аталанту, але не витримав навантажень Джан П'єро Гасперіні й достроково розірвав контракт.

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