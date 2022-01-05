Лідери європейського сезону готуються розривати, але є і контроверсійні втрати

У заявках учасників КАН-2021 вистачає зірок екстракласу. Тут вам і найкращі бомбардири ЛЧ (івуарієць Себастьян Аллє став першим, хто наколотив 10 м'ячів і відзначився у кожному турі групового етапу) та АПЛ (Мохамед Салах доклався до 26 голів Ліверпуля, а це рівно 50%). Тут і 20 найкращий у голосуванні за Золотий м'яч 2021 Ріяд Марез, який організував 19 голів за 25 матчів Ман Сіті поточного сезону. Тут і 4 найдорожчий захисник планети Ашраф Хакімі, стабільний постачальник забитих м'ячів та асистів ось уже в четвертій топ-лізі Європи. Однак цього року турнір не обійшовся без великих втрат.

Алжир – чемпіон КАН-2019: успішний тренер, голеадор, шанувальник кокаїну та інші герої першого тріумфу за 29 років

Чи не найгучніші з них трапилися з представниками англійської Прем'єр-ліги. Це третій чемпіонат за кількістю делегованих гравців на цьогорічний КАН (31). Лише першості Франції та Нігерії зазнали більших втрат. А могло бути ще більше. Так, Марокко відмовилося від Хакіма Зієша. Зірковий вінгер Челсі пропускає кожен другий Кубок Африки не через травму чи іншу поважну причину, а з дисциплінарних мотивів. За підсумками попереднього розіграшу 6 найкращий бомбардир (17 голів і 10 асистів за 40 ігор) в історії "Атлаських левів" увійшов до символічної збірної турніру. Зараз його не буде через прояв неповаги до головного тренера, на вимогу якого вийти з лави запасних відповів відмовою. Схожі проблеми були у 2017 році.

Ліверпуль втрачає супердует 3 найкращої атаки топ-ліг

На Кубку Африки 2019 серед 11 найкращих гравців, які увійшли до команди мрії, аж 7 представили АПЛ. Зараз головними фаворитами знову називають збірні, які ведуть за собою гравці Манчестер Сіті, Ліверпуля та інших іменитих клубів. Тоді у фіналі Мане програв дуель Марезу. Зараз Садіо має всі шанси для реваншу. Рейтинг ФІФА не перший рік виводить Сенегал на перше місце серед африканських дружин. Мабуть, жодна команда світу так не постраждала від КАН, як Ліверпуль.

Лише Баварія і Манчестер Сіті забили більше голів, ніж "червоні" у поточному сезоні серед усіх провідних чемпіонатів. Салах, Мане та Кейта взяли участь у 40 голах з 52 командних в АПЛ 2021/22. І якщо гвінейському півзахисникові ще можна знайти рівноцінну заміну, то що робити з дуетом атаки, геть незрозуміло. А вони ж налаштовані пробути на турнірі до кінця і входять у трійку головних фаворитів за версією букмекерів. Тут пощастило, що хоча б чемпіонат Англії ці втрати зачеплять меншою мірою – Брентфорд і Кристал Пелас можна перемагати навіть ослабленим складом, а на Лестер вже мали б встигнути навіть за найгірших розкладів.

Нігерія без головного бомбардира і потенційного відкриття – повне безглуздя

Віктор Осімхен, за якого Наполі заплатив Ліллю понад 70 мільйонів євро, організував 5 голів і 6 асистів за 6 матчів відбору на КАН 2021. Лише за тиждень до старту турніру Нігерія втратила його і ще одного форварда у приголомшливій формі. Осімхен переніс друге зараження COVID-19, але серйозний перелом вилиці остаточно поставив хрест на мріях допомогти команді. Денніс Еммануель Бонавернтуре, який заявив про себе Європі ще в чемпіонаті України виступами за Зорю, взагалі став жертвою нечуваних організаційних проблем.

Універсальний форвард Уотфорда забив 8 голів у першості Англії, ще 6 разів партнери відзначалися з його допомогою як асистента. Сенсаційний лідер "шершнів", придбаний за жалюгідні для Прем'єр-ліги 4 мільйони євро, став би величезною втратою для Клаудіо Раньєрі. Адже команда з Вікерейдж Роуд відчайдушно бореться за виживання, а попереду з великою імовірністю значно більше матчів, ніж у того ж Ліверпуля. Перенесені через спалахи коронавірусу матчі АПЛ Уотфорд, очевидно, гратиме саме в розпал Кубка африканських націй.

Тому "шершні" вхопилися за рятівну соломину і досягли мети. Нігерія нещодавно змінила головного тренера. Звільнений Гернот Рор не включив Денніса у початковий розширений список із 37 гравців. Згодом у грудні "суперорли" внесли до заявки вже 40 кандидатів, зокрема, і екс-вінгера Зорі. Однак Федерація футболу Нігерії, в якій останнім часом панує добрячий хаос, по суті не вписалася у терміни, в які потрібно повідомляти клуби про виклик гравців. Боси Уотфорда і однієї з провідних африканських збірних вели тривалі перемовини. Зрештою, вийшло не дуже красиво, але адміністративна лазівка і безлад у плануванні не дали нігерійцям шансів вийти переможцями.

New: 9 C19 cases in Senegal camp leads to delayed departure from Dakar to Cameroon for AFCON.



3 players inc Leicester’s Mendy. #WatfordFC’s Ismaila Sarr now with group, will be assessed by docs re knee ligament injury.



Details here for @TheAthleticUKhttps://t.co/32ArChtaMS — Adam Leventhal (@AdamLeventhal) January 5, 2022

Уотфорд розізлив 2 провідні африканські збірні

Не лише Нігерія обурилася поведінкою босів 17 команди АПЛ. Щоправда, зрозуміти претензії Сенегалу значно важче. Тамтешня федерація звинувачує Уотфорд "у згубній дискримінації та відсутності поваги". Однак це не вина "шершнів", що їхній лідер Ісмаїла Сарр ще восени вилетів до кінця січня мінімум. Сенегальці вважають, що англійський клуб щось від них приховує. Насправді 23-річний вінгер не грає з листопада через серйозне пошкодження, і тут все на видноті. Клуб також не може використовувати свого найкращого після Денніса бомбардира.

Навіть якби результативний гравець відновився, сталося це б лише по ходу КАН. Зараз же Сарр проходить активну реабілатацію, і мандрівка на понад 14 тисяч кілометрів з 8-годинним перельотом туди і назад не виглядає ідеальними для відновлення умовами. Однак Сенегал настільки не довіряє Уотфорду, що частково добився свого. Ісмаїла полетів у Дакар, звідки повинен добратися в Камерун. І все лише тому, що його рідна федерація футболу не погодился на медичний огляд коліна футболіста на території Великобританії.

Головний тренер сенегальців Аліу Сіссе вважає, що лікарі "шершнів", які не дають дозволу тренуватися до початку лютого, вводять в оману, бо хотів би випустити Сарра навіть в 1/8 фіналу (23-25 січня). "Перебування у таборі збірної покращить його стан, пришвидшить темпи лікування і підвищить моральний дух збірної", – вважають представники федерації. Уотфорд же побоюється, що один з головних активів команди піддадуть високому ризику ускладнення травми, якщо таки випустять на поле.

Mauritanian Ligue 1 side AS Douanes 16 years old midfielder Beyatt Lekweiry is set to be the youngest player at #Afcon2021. Recently represented Mauritania at the U20 Arab cup, Lekweiry has been called up for the Mauritania senior national team doing duty in Cameroon. pic.twitter.com/w1LkApRIyD — African Soccer Updates (@Africansoccerup) January 4, 2022

Вірус косить ряди дебютанта у групі з 16-річною дитиною

Наймолодший гравець КАН представляє Мавританію, для якої це лише другий турнір в історії. Колишня частина Франції заявила 16-річного півзахисника Беятта Лекуейрі, який грає за сенегальський Дуан. Гірші шанси на прохід у плей-офф букмекери відводять лише 3 збірним. В одній групі з мавританцями, які ще ніколи не вигравали матч фінальної частини Кубка Африки, опинилася Гамбія. Команда, де головною зіркою є Муса Барроу (раніше асистував Маліновському в Аталанті), дебютує на турнірі.

Однак "скорпіони" готуються до турніру без 16 футболістів, які занедужали на ковід. Наставник змушений скасовувати спаринги, до хвороби додаються травми і неможливість подорожувати до Камеруну. Є побоювання, що нові спалахи коронавірусу в інших командах (9 випадків у таборі згаданої збірної Сенегалу, зокрема, 3 гравці) поставлять нормальне проведення і завершення Кубка Африки під величезний сумнів.